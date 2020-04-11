В Новосибирской области предприятия еще целого ряда отраслей возобновят свою работу. Соответствующий документ был принят правительством Новосибирской области на внеочередном заседании 11 апреля.
Согласно внесённым изменениям, вслед за промышленными предприятиями и строительными организациями, вновь начавшими работу 6 апреля, возобновляют свою деятельность предприятия в сфере растениеводства, животноводства и сельского хозяйства, складские комплексы, организации, занимающиеся продажами и ремонтом автомобильного транспорта, почтовые отделения и компании сферы телекоммуникаций, предприятия по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, организации, занимающиеся уборкой зданий и помещений, а также парикмахерские и салоны красоты, предприятия химчистки и стирки.
Кроме того, постановлением правительства Новосибирской области на всей территории региона в текущем году полностью запрещена весенняя охота.