В Новосибирской области предприятия еще целого ряда отраслей возобновят свою работу. Соответствующий документ был принят правительством Новосибирской области на внеочередном заседании 11 апреля.

Согласно внесённым изменениям, вслед за промышленными предприятиями и строительными организациями, вновь начавшими работу 6 апреля, возобновляют свою деятельность предприятия в сфере растениеводства, животноводства и сельского хозяйства, складские комплексы, организации, занимающиеся продажами и ремонтом автомобильного транспорта, почтовые отделения и компании сферы телекоммуникаций, предприятия по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, организации, занимающиеся уборкой зданий и помещений, а также парикмахерские и салоны красоты, предприятия химчистки и стирки.

Кроме того, постановлением правительства Новосибирской области на всей территории региона в текущем году полностью запрещена весенняя охота.

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