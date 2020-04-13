В области продолжаются рейды по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Так в период со 2 по 12 апреля правоохранительными органами было составлено и направлено в суд 43 протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. 26 протоколов составлено в отношении юридических лиц и 17 в отношении физлиц.
За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Новосибирске были составлены протоколы на владельцев баров в Калининском, Ленинском и Октябрьском районах, двух торговых объектов в Ленинском районе, продававших товары, не входящие в список первой необходимости. Были составлены протоколы на владельцев спортзала в Железнодорожном районе, букмекерской конторы в Железнодорожном районе и 18 кафе в различных районах Новосибирска.
По некоторым из материалов уже вынесены судебные решения, общая сумма штрафов составила 145 тысяч рублей.