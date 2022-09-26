В Новосибирской области фиксируется снижение заболеваемости COVID-19

За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области снизилась на 15%. В регионе впервые за девять недель наблюдается уменьшение показателя.

О текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области сообщил 26 сентября на оперативном совещании в правительстве региона руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

«За неделю зарегистрировано 5 523 случая, что меньше предшествующей недели на 15%. Показатель на 100 тыс. населения составляет 197, довольно-таки большой показатель. Необходимо отметить, что снижение произошло первую неделю, до этого наблюдался рост практически девять недель», — сказал Щербатов.

Специалиста ведомства цитирует «Интерфакс». Отмечается, что коэффициент распространения составляет 0,91. На Новосибирск приходится 64% новых случаев COVID-19.

Специалист отметил, что на фоне сезонного роста респираторных заболеваний в Новосибирской области необходимо продлить режим повышенной готовности. Кроме того, глава территориального управления Роспотребнадзора также предложил ограничить проведение массовых мероприятий в регионе.

По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, за прошедшие сутки в Новосибирской области выявлено 682 случая заражения COVID-19.

Как сообщается на сайте оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, пик заболеваемости COVID-19 был зафиксирован в Новосибирской области 13 сентября. В тот день коронавирус подтвердился у 985 человек. Уже 23 сентября в регионе за сутки выявили 759 случаев коронавирусной инфекции.