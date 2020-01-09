В 2019 году наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации.
Десять самых читаемых материалов года
Госдума отказалась повышать пенсии неработающим пенсионерам
На заседании Государственной думы 16 января был представлен законопроект, дающий пенсионерам с доходами 50% от средней зарплаты по региону, возможность получать выплату из федерального бюджета. Законопроект был внесён группой депутатов, представляющих КПРФ, среди них – депутат от Новосибирской области Вера Ганзя. Документ был поддержан представителями всех фракций, кроме «Единой России», представители которой не стали за него голосовать.
Решение по «Делу о хищении 1500 квартир» Светланы Стыниной планируют обжаловать в Генеральной прокуратуре и Верховном суде
Начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Новосибирской области Александр Власов сообщил, что документы для обжалования решения Центрального районного суда Новосибирска по «Делу о хищении 1500 квартир» Светланы Стыниной, уже подготовлены и направлены в Генеральную прокуратуру.
Вице-губернатор Хакасии рассказала в социальных сетях о своей зарплате
Заместитель председателя правительства Республики Хакасия, полномочный представитель Хакасии в Москве Юлия Исмагилова опубликовала в социальных сетях свою зарплатную ведомость за январь 2019 года. За прошедший месяц полпред Хакасии заработала чуть более 54 тысяч рублей.
Глава Хакасии отменил встречи на форуме в Сочи
Глава Хакасии Валентин Коновалов 14 февраля покинул инвестиционный форум в Сочи и вернулся в республику. По словам Коновалова, он сделал это из-за того, что ему надо проконтролировать ситуацию в Черногорске, где до сих пор не устранена авария.
Госдума отказалась повышать МРОТ
На сессии Государственной думы 7 марта депутаты отклонили законопроект, по которому минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года составил бы 25 тысяч рублей. Разработчики законопроекта отметили, что такая сумма соответствует так называемому «биологическому прожиточному минимуму» и будет способствовать повышению покупательной способности россиян.
В Госдуме предложили уволить Сердюкова
Группа депутатов Государственной думы РФ, представляющих фракцию КПРФ, подготовила 28 мая обращение к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с предложением отстранить Анатолия Сердюкова от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации».
Экс-глава Новосибирской области Виктор Толоконский стал советником Эдуарда Тарана
Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полпред президента РФ в СФО Виктор Толоконский приступил к новой работе в качестве советника президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана.
Глеб Павловский: «Идёт процесс передачи непередаваемой власти»
На вопросы «Континента Сибирь» в рамках проекта «ТрансфЕР» ответил политолог Глеб Павловский, с 1999 по 2011 год один из активных участников кремлёвского «мозгового центра».
Депутаты предупредили о возможности повторения в Новосибирске красноярской трагедии
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области заявили об угрозе повторения в регионе трагедии, произошедшей ранее в Красноярске, где 15 человек погибли в результате разрушения дамбы.
С 1 июля 2019 в Новосибирской области снизится тариф на вывоз мусора
С 1 июля 2019 года в Новосибирской области изменился тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вместо 92,42 рублей люди стали платить 88,62 рубля.