Решение по «Делу о хищении 1500 квартир» Светланы Стыниной планируют обжаловать в Генеральной прокуратуре и Верховном суде

Начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Новосибирской области Александр Власов сообщил сегодня на пресс-конференции с журналистами, что документы для обжалования решения Центрального районного суда Новосибирска по «Делу о хищении 1500 квартир» Светланы Стыниной, уже подготовлены и направлены в Генеральную прокуратуру.

«Судом было принято решение о возвращении дела в прокуратуру для устранения недостатков. Мы не согласились с этим, обжаловали его в апелляционном порядке. Суд апелляционной инстанции с нашими доводами не согласился, и решение вступило в законную силу», — рассказал Власов. Сейчас данное уголовное делопоступило в органы предварительного расследования, где решается вопрос о продлении срока предварительного расследования, добавил он.

Напомним, Центральный районный суд Новосибирска вернул в областную прокуратуру «Дело о хищении 1500 квартир» экс-главы по жилищным вопросам мэрии города Светланы Стынинойв августе 2018 года. Чиновница занималась распределением муниципальных квартир. В декабре 2014 года Стынину заподозрили в спекуляциях с продажей жилья. Сумма ущерба бюджету Новосибирска составила свыше 41 миллиона рублей, об этом сообщало следствие.

В интервью «Континент Сибирь» экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев сообщал, что данные о махинациях с 1500 квартир, инкриминируемые Стыниной – преувеличены.В направляемом в Центральный районный суд деле говорилось о 52 эпизодах. Что касается 1,5 тысяч квартир, то это общее число муниципальных квартир, которые городская администрация реализовала за семь лет.

Организованная группа в составе экс-директора АН ООО «Новосибирский дом» Павла Селякина, бывшего заместителя начальника Управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Андрея Гудченко, и учредителя АН ООО «Сибирский дом» Людмилы Епихиной работала на протяжении 7 лет. О махинациях стало известно после комплексной проверки. Дело в отношении Светланы Стыниной было выведено из данного уголовного дела в отдельное производство.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.