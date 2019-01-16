Госдума отказалась повышать пенсии неработающим пенсионерам

На заседании Государственной думы 16 января был представлен законопроект, дающий пенсионерам с доходами 50% от средней зарплаты по региону, возможность получать выплату из федерального бюджета. Законопроект был внесён группой депутатов, представляющих КПРФ, среди них – депутат от Новосибирской области Вера Ганзя. Документ был поддержан представителями всех фракций, кроме «Единой России», представители которой не стали за него голосовать.
Одним из вопросов заседания Государственной думы 16 января было рассмотрение законопроекта, предусматривающий введение дополнительной федеральной социальной доплаты из федерального бюджета для тех пенсионеров, доходы которых составляют менее 50% от средней зарплаты по региону. Законопроект был внесён группой депутатов от КПРФ ещё 12 сентября прошлого года, но его рассмотрение неоднократно переносилось.
«Объявленное увеличение пенсий с 1 января 2019 года составило 7,05%. Официально установленный уровень инфляции за 2018 год 4,3%, на который по закону должна быть увеличена пенсия. Значит, президентская добавка составит 2,7% . И ради этого отобрали 5 лет пенсионного возраста? Коэффициент замещения заработной платы с каждым годом снижается. Сегодня он составляет порядка 31%(в 2017 г. 32%, в 2016-33%) Так как средняя заработная плата низкая, мы внесли законопроект о сумме минимального материального обеспечения пенсионеров в размере 50% от средней номинальной начисленной заработной платы по субъекту РФ», — поделилась своим мнением в социальных сетях депутат Государственной думы от Новосибирской области Вера Ганзя, соавтор законопроекта. По мнению депутата, предложение фракции являлось попыткой реального увеличения пенсии.
Обсуждение законопроекта было непростым, представлявший документ депутат Государственной думы Валерий Рашкин даже заявил о «геноциде» пенсионеров. Законопроект, помимо КПРФ, поддержали фракции «Справедливая Россия» и ЛДПР. Депутаты от «Единой России» не стали за него голосовать, в результате законопроект принят не был.
Ранее таким же был результат голосования при обсуждении законопроектов об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Сволочи,посадить бы этих слуг народа на эту пенсию))
надо голосовать против единой россии и премьера с вв путиным. это они подняли пенсионнный возраст и не платят людям пенсии и надбавки это приних цены взлетают до небес это при них геноцыт своего народа и это все антинародное правительство пррезидент и депутаты мэры и прочие херы из е5диной россии
Партия врагов НАРОДА это ЕДРОСЫ.
Да!!! Теперь я буду голосовать против «Едроссии», это уже «ЯД для России», а Карелин узко думает, а кто поможет без детным? Моя жена не рожала, потому что ее мама работала на вредном производстве и родила больного ребенка! А я остался без детей, взяли из дом малютки мы ребенка. Ему уже за 30, но тоже проблемы со здоровьем! А ельцин развалил страну, а кто работал на Украине, данные укры не посылают в ПФР!!! А его «семья» балдеет в США: Вашингтон ударил по семье Ельцина!!!! А у меня из-за них пенсия 6 600 руб. Так что «ЯД для России» не думает о нас!
мне кажется, что период с 1991 по сегодня — это временно, страшный сон о «большой коррумпированной банановой республике», который когда-нибудь закончится (страдаем от санкций и почти воюем с США и тут же компенсируем им эти затраты, покупая их форды для скорой и пр., заевшиеся буржуи и недоедающие голодранцы — все без национальной идеи, с нелепой рекламой и сплошным негативом по ТВ). А вернуть нашу Родину, Госплан, работающие заводы и фабрики наших марок, лучшие в мире медицину, образование, комедии уровня Гайдая, стабильный рубль ($ за 64 коп.) и цены, здоровые и натуральные отечественные продукты, незаметный ЖКХ, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне — может быть не так уж сложно, главное, для начала это понять и начать к этому двигаться!