Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полпред президента РФ в СФО Виктор Толоконский приступил к новой работе в качестве советника президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана.

Как сообщил в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Виктор Толоконский, основной его задачей в новом статусе является «творческий консалтинг». «Нет жесткого функционала, я не являюсь ответственным за какие-то проекты. Есть собственное видение тех или иных задач для повышения эффективности реализации проектов компании», — подчеркнул Виктор Толоконский. Он уточнил, что не вмешивается в производственные процессы, работая «на прием». «Ко мне приходят, чтобы что-то скорректировать или посоветоваться. Участвую в совещаниях и мозговых штурмах. Выезжаю на промышленные площадки. Завтра буду смотреть наших резидентов в Технопарке, где идут инновационные разработки», — рассказал Виктор Толоконский.

Он добавил, что большинство проектов «РАТМ Холдинга» находится «в русле крупных государственных стратегий развития», что позволит ему реализовать свой потенциал. «Если бы это был чисто бизнес, я бы вряд ли решился, а с учетом масштабов предприятия, он позволяет мне использовать тот опыт, который у меня есть», — сказал Виктор Толоконский.

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