Депутаты предупредили о возможности повторения в Новосибирске красноярской трагедии

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области заявили об угрозе повторения в регионе трагедии, произошедшей ранее в Красноярске, где 15 человек погибли в результате разрушения дамбы.

Поводом для заявления парламентариев стал озвученный во вторник на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области отчет КСП региона. Аудитор Валерий Алехин рассказал депутатам об итогах проверки объектов незавершенного строительства на территории области. По информации аудитора, на 1 января текущего года в регионе не завершено строительство 671 объекта государственной и муниципальной собственности. Общая сметная стоимость всех незавершенных объектов составляет чуть более 111 млрд рублей. 62% незавершенных объектов приходятся на сферу ЖКХ. В составе объектов незавершенного строительства находятся 30 зданий и сооружений, строительные работы на которых приостановлены более, чем на 6 месяцев.

По мнению заместителя председателя комитета Сергея Титкова, один из пунктов отчета КСП вызывает отдельное беспокойство. Как сообщил парламентарий, контрольно-счетная палата отсутствие оформленных прав собственности на ряд таких объектов, как берегозащита Новосибирского водохранилища, восстановление водозащитных дамб на реке Омь в Куйбышеве, строительство систем водоснабжения села Каменка, береговые работы на реке Каргат в селе Набережное и ряд других. «Я прекрасно знаю, как в Куйбышеве строятся и содержатся эти дамбы. Если, не дай бог, у нас произойдет то, что произошло в Красноярске, у нас будет больше беды», — пояснил Сергей Титков. Валерий Алехин пояснил, что заказчиками по этим объектам выступало «Управление капитального строительства». «Объекты никому не переданы. Балансодержатель не определен, я не знаю, кто за эти объекты несет ответственность», — отметил аудитор. Депутаты приняли решение рекомендовать областным властям заняться такими объектами в первую очередь.

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