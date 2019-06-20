С 1 июля 2019 в Новосибирской области снизится тариф на вывоз мусора

С 1 июля текущего года в Новосибирской области изменится тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вместо 92,42 рублей люди будут платить 88,62 рубля.

По информации пресс-службы ООО «Экология – Новосибирск», изменить тарифы на вывоз мусора удалось благодаря тому, что в феврале правительство РФ приняло постановление о снижении платы за негативное воздействие на окружающую среду — ставки снизились. Это, в свою очередь, позволило скорректировать тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов организациям, обслуживающим полигоны.

Жители Новосибирской области почувствуют изменения с 1 июля 2019 года, когда единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, компания «Экология – Новосибирск», составит 446,82 рубля за кубический метр (с учетом НДС).

Так, с 1 июля 2019 года тариф регионального оператора по обращению с ТКО снизится на 4,1%. В связи с этим, платеж за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами составит 88,62 рубля с человека в месяц вместо ранее установленного 92,42. Снижение составило 3,80 рубля.

Напомним, что региональным оператором Новосибирской области по обращению с твердыми бытовыми отходами является компания «Экология Новосибирск», которая является мусорным концессионером и входит в ГК «ВИС». С 1 января компания приступила к выполнению своих обязательств в качестве регионального оператора.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами стартовала в регионе с начала 2019 года. Переход Новосибирской области на новую систему прошёл без каких-либо значимых сбоев. Одна из основных задач новой системы обращения с ТКО – работа по устранению несанкционированных свалок и рекультивация ряда объектов размещения отходов, заложенных в территориальную схему.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.