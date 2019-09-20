Комитет рекламы и информации мэрии Новосибирска поменяет ведомство

По сведениям источников «Континента Сибирь», сегодня, 20 сентября, во время выездного совещания в Нарымском сквере мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о своем решении изменить подведомственность комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска.

Из ведения департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии комитет перейдет под контроль департамента строительства и архитектуры, который возглавляет Алексей Кондратьев. По словам Анатолия Локтя, документальное оформление озвученное решение получит только после инаугурации, которая состоится 24 сентября этого года.

«Континент Сибирь» обратился за комментариями к председателю комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска Дмитрию Лобыне и начальнику департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александру Люлько.

Александр Люлько воздержался от комментариев, сославшись на неосведомленность в ситуации. Дмитрий Лобыня также отметил, что пока не получал никаких указаний, но высказал свои предположения по поводу возможного перевода.

«Впервые услышал от вас эту информацию. Пока никаких распоряжений о начале процедуре и подготовке документов для перевода к нам не поступало. Если это произойдет, перейдем – суть работы комитета от этого не поменяется», — сообщил Дмитрий Лобыня. Чиновник высказал предположение, что на решение мэра могло повлиять прошедшее накануне, 19 сентября, 44-е заседание постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству, в ходе которого обсуждали проект «Об архитектурно-художественном регламенте размещения информационных и рекламных конструкций в городе Новосибирске».

Собеседники «КС» в мэрии расценили перевод комитета рекламы в ведение департамента строительства как признак доверия Анатолия Локтя к Алексею Кондратьеву. Напомним, что после своего избрания Локоть пока не объявлял о кадровых решениях, хотя многие ждут перестановок в мэрии.

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