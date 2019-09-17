Генеральный директор ООО «СИБЭКСИМА» (сибирское экспортно-импортное агентство), управляющий филиалом «Новосибирский» Банка Глобэкс с 2006 по 2014-й год

Моя прошлая авторская колонка была посвящена экономическому аспекту ипотеки. На этот раз сконцентрируемся на социальном аспекте, существующих проблемах и резюмируем, к чему приведет «ипотечный...