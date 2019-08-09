За успехами текущего дорожного сезона по выполнению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» несколько в тени остается одна из острейших проблем крупнейшего за Уралом города, связанная с обеспечением транспортной доступности новых районов массового жилищного строительства. Есть ли «свет в конце тоннеля» и насколько эффективны новые подходы к развязке сложных транспортных узлов областного центра — в материале «Континента Сибирь».

Каждый год в Новосибирске новоселами становятся десятки тысячи горожан. Строительство жилья в районах массовой застройки продолжается высокими темпами, несмотря на различные трудности предприятий строительного комплекса. Впрочем, вместе с новой квартирой горожанин, переехавший в новый спальный жилмассив, приобретает своеобразный «бонус» в виде ежедневной транспортной проблемы. Выезд в утренний час пик из нового микрорайона массовой застройки проблематичен. Именно в этот временной период длинные вереницы легковых автомобилей, маршруток и автобусов закупоривают городские магистрали и внутримикрорайонные проезды, а в вечерние часы пробки образуются в обратном направлении. Поэтому жители как новых спальных жилмассивов, так и уже обжитых районов все больше времени проводят в пути. С каждым годом узел транспортных проблем затягивается все туже. Проблема переросла в хроническую, горожане все больше времени тратят на дорогу из дома на работу и обратно. Нельзя сказать, что в муниципалитете этой теме не уделяют внимание. Развитие улично-дорожной сети — один из городских приоритетов, определенных муниципалитетом на ближайшие годы. Впрочем, руководители города ставят вопрос шире.

«Транспортная доступность — именно эту проблему чаще всего озвучивают новосибирцы, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, озвучивая стратегические задачи на ближайшие пять лет на международном форуме «Городские технологии». — Принципиально важно решить проблемы транспортной доступности отдаленных микрорайонов — 4-го, 5-го, 6-го, жилмассивов Плющихинский, Южно-Чемской, «Чистая Слобода». Есть понимание, как решать эти проблемы».

Также градоначальник поименно отметил объекты, на которые будут направлены усилия муниципалитета. В течение пяти лет необходимо завершить строительство дороги по ул. Титова (микрорайон «Чистая Слобода»), построить железнодорожный переезд и участок, соединяющий улицы Фадеева и Гребенщикова, приступить к третьему этапу дороги ул. Колонды (в направлении 4-го, 5-го, 6-го микрорайонов). Также муниципалитет должен найти ресурсы для продления улицы Петухова и Красного проспекта. Однако смогут ли намеченные меры ослабить остроту проблемы?

Почему затянулся тугой узел?

Несогласованность комплексного развития городских территорий — отсутствие синхронизации между выделением земельных участков, объемами вводимого жилья и развития транспортной инфраструктуры новых микрорайонов является одним из самых больших противоречий динамично растущего крупнейшего центра Сибири.

Выехать в часы пик из новых массивов сложно, не попав в пробку. На карте городе уже сформировались устойчивые «зоны заторов» и замедленного движения на улично-дорожной сети (УДС) в утренние и вечерние часы пик. К таким участкам транспортного «бедствия» относятся прежде всего Плющихинский жилмассив, расположенный на востоке Новосибирска. Другой проблемный микрорайон с хронической транспортной «болезнью» — быстрорастущие Родники, которые расположены на севере города. С аналогичными проблемами столкнулись жители еще одного нового спального жилмассива — «Чистая Слобода», расположенного на западной окраине мегаполиса. Впрочем, не только жители этих спальных жилмассивов и растущих новостроек испытывают транспортные трудности. Транспортные проблемы у новоселов левобережных микрорайонов «Акатуйский», «Просторный» и др. Не менее тугой узел завязан и для других окраинных микрорайонов правобережной части областного центра.

Существенным препятствием на пути решения этой проблемы является хроническая нехватка средств в городской казне, которая не позволяет развернуть масштабное дорожное строительство по вводу в эксплуатацию участков улично-дорожной сети как по направлению к таким проблемным микрорайонам на территориях новой массовой застройки, так и позволяющим раскупорить другие участки УДС областного центра.

Решение проблемы сильно затягивается, порождая и завязывая в тех или иных районах Новосибирска еще более сложные транспортные узлы.

Помимо медленного строительства новых магистралей и улиц, которое в свою очередь тормозит нехватка бюджетных средств, новое дорожное строительство сталкивается с другой проблемой — одноуровневые пересечения с железнодорожными магистралями и промышленными ж/д линиями, сформировавшаяся в прошлые годы индустриального развития Новосибирска. Эта сеть достаточно «густо» покрыла городскую территорию областного центра. И еще немаловажный факт: растущий автотрафик из удаленных спальных массивов новостроек ложится дополнительным бременем на существующую магистрально-дорожную сеть, усугубляя ситуацию на магистралях города.

Застройщик в помощь

Привлечение застройщиков к принципиальному решению проблемы в условиях ограниченности бюджетного финансирования является логичным шагом. Строители понимают, что на фоне острой транспортной проблемы новостройки теряют привлекательность. Они также заинтересованы в решении транспортной проблемы. Сегодня за счет средств строительных компаний проводится разработка проектно-сметной документации объектов улично-дорожной сети новых микрорайонов. Наличие готовой и согласованной экспертизой проектной документации позволяет принимать решение о начале финансирования строительства. Примеры такого положительного опыта уже известны.

Одним из динамично застраивающихся микрорайонов областного центра можно считать «Чистую Слободу», расположенную на западной окраине Новосибирска. На сегодня площадка имеет свободные территории для развития массовой жилой застройки. «В «Чистой Слободе» сегодня уже проживает около 23 тыс. человек. В этом году будет большой объем сдачи жилья — порядка 86 тыс. кв. м, что соответствует 1500 квартирам, можно представить, сколько появится новых новоселов. Освоение площадки планируется до 2023–2024 гг. При этом планируем переходить на новую серию 18-этажных домов. В перспективе численность микрорайона перевалит далеко за 30 тысяч», — пояснил директор по коммерции и развитию ООО «ДСК КПД-Газстрой», депутат Совета депутатов Новосибирска Кирилл Покровский.

Транспортная ситуация усугубляется не только окраинным положением этого жилмассива, его отдаленностью, отсутствием прямого выхода на главные магистрали левобережной части Новосибирска, но наличием ж/д линий, отрезающих его и от улично-дорожной сети города. В связи с этим главная магистраль левобережья Новосибирска — улица Титова является «дорогой жизни» для «Чистой Слободы». Еще недавно улица Титова в направлении микрорайона была фактически грунтовой дорогой. Жители «Чистой Слободы» к своему жилью могли проехать только через улично-дорожную сеть обжитого Западного жилмассива и улицу Спортивную. Но сегодня положение начинает меняться — началась реализация проекта продления улицы Титова. Строительство данной магистрали по ул. Титова разбито на три этапа: от ул. Бийской до ул. Заозерной, от ул. Заозерной до ул. Порт-Артурской, от ул. Порт-Артурской до ул. Дукача. Эта дорога пройдет практически через весь микрорайон, улучшив его транспортную инфраструктуру. В конце июня было открыто движение по первому участку до ул. Заозерной.

«Мы выступили заказчиками проекта автомобильной дороги — продления улицы Титова в микрорайон «Чистая Слобода». Это был первый опыт в реализации проекта, где задействованы застройщики. Мы профинансировали проектные работы. Более того, этот объект дорожного строительства интересен тем, что фактически стал муниципально-регионально-частным партнерством, где задействованы средства не только муниципального, но и регионального бюджета. Как депутат городского Совета отмечу, что на второй этап продления ул. Титова средства муниципального бюджета уже запланированы», — пояснил Кирилл Покровский.

Как пояснили «Континенту Сибирь» в мэрии Новосибирска, на сегодня по объекту ул. Титова имеется проектная документация на участок от ул. Бийской до ул. Дукача. Также завершено строительство участка от ул. Бийской до ул. Заозерной, и планируется выполнить строительно-монтажные работы 2-го этапа от ул. Заозерной до ул. Порт-Артурской с расчетом сроков строительства на два года.

Впрочем, даже такой масштабный проект не обеспечит полностью развязку транспортного узла в данном микрорайоне. Развитие улично-дорожной сети в этой части города необходимо продолжать.

«Фактически микрорайону нужна полноценная дорога, связывающая улицы Титова и Станционную. Сегодня единственная связующая артерия — это улица Порт-Артурская. Движение по ней сильно замедляется переездом через железнодорожную линию, который периодически закрывается, также на этой улице расположена школа. Поэтому без новой автомобильной дороги по ул. Дукача и нового путепровода через железнодорожные пути Транссибирской магистрали не обойтись», — уверен Кирилл Покровский.

Родниковские переезды

Особенность планировочной ситуации сильно затягивает узел транспортных проблем в областном центре. Так, за многие годы до сих пор не распутан такой узел для микрорайонов Родники, Снегири, Юбилейный (4-й, 5-й, 6-й микрорайоны), расположенных в северной части Новосибирска. Важность решения этой задачи необходима и по причине продолжающегося строительства на этой площадке. До сих пор здесь не освоен ресурс свободных территорий города. Сегодня стартовало строительство следующего 7-го микрорайона. По сути это одна из главных строительных площадок областного центра, поэтому решение острого транспортного вопроса нельзя затягивать.

Проблему усугубляет промышленная железнодорожная ветка, отрезающая быстрорастущие микрорайоны от основного массива городской территории и его улично-дорожной сети. Они оказались «опоясаны» железнодорожной веткой промышленного назначения, идущей в направлении карьера, через которую может быть проложено ограниченное число переездов, что затрудняет прямой выезд. На запрос редакции «Континента Сибирь» об организации одного из таких переездов в створе улиц Тюленина и Фадеева из мэрии был получен следующий ответ: «В настоящее время ведутся проектные работы по заказу МУП «УЗСПТС» на стадии «рабочая документация» по реконструкции железнодорожного переезда. Разделы рабочей документации находятся на согласовании в ОАО «РЖД».

Также сильно замедляет решение проблемы Родников и других жилмассивов этой части города не соответствующая возросшему трафику проезжая часть ул. Кедровой. Впрочем, для решения этой проблемы данный дорожный объект включен в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как отметили в мэрии Новосибирска, по реконструкции объекта «Автомобильная дорога общего пользования по ул. Кедровой в Заельцовском, Калининском районах (участок от Мочищенского шоссе до городской черты)» (II этап — участок дороги от дома по адресу: ул. Лобачевского, 9 до городской черты), генеральной подрядной организацией является ООО «СоюзДорСтрой», срок окончания работ по муниципальному контракту — 1 сентября 2020 года, сметная стоимость согласно муниципальному заказу — 192 млн руб.

Также существенную помощь в развязке рассматриваемого проблемного узла должна внести еще одна перспективная магистраль — ул. Г. Колонды, запуск движения по второй очереди которой состоялся летом 2018 года. Как отмечено в ответе из мэрии: «Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Георгия Колонды от ул. Фадеева до ул. Объединения протяженностью 0,6 км и реконструкция ул. Объединения от железнодорожного переезда до Рекордного переулка протяженностью 1,0 км запланированы на 2021–2022 гг.». Таким образом, решение транспортной проблемы в этой северной части города намечено на сроки через два-три года.

Также планируется развитие улично-дорожной сети в районе микрорайона «Просторный» в Кировском районе левобережной части Новосибирска. В мэрии Новосибирска отметили «Континенту Сибирь», что строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Петухова и ул. Николая Сотникова от Советского шоссе до ул. Прокопьевской протяженностью 3,4 км запланировано на 2021–2022 гг. «В 2019 году по заказу МКУ «УДС» планируется проведение строительно-монтажных работ по объекту «Автомобильная дорога общего пользования от железнодорожного переезда до земельного участка ООО «Дискус-Строй» по ул. Петухова в Кировском районе (I этап. Участок от железнодорожного переезда до жилого дома № 95 по ул. Петухова)». Протяженность I этапа — 700 м. Срок проведения работ — 2019–2021 гг.», — пояснили в муниципалитете.

Высокое автомобилепользование

Сегодня сложилось такое положение, когда жители отдаленных спальных микрорайонов новостроек предпочитают решать проблемы своей мобильности и передвижения по городу с помощью личного автотранспорта. Значительная часть новоселов таких микрорайонов являются активными автомобилепользователями, а дворы новостроек забиты легковыми автомобилями. Это также в немалой степени усугубляет транспортную проблему как локального микрорайона, так и в целом по улично-дорожной сети города. А низкий уровень развития дорожной сети в таких районах города, некачественные услуги городского общественного транспорта провоцируют дальнейшее приобретение легкового транспорта. Получается некий замкнутый круг.

«Континент Сибирь» неоднократно отмечал, что в настоящий момент в областном центре на перевозки легковым автотранспортом приходится свыше 40% объема городского передвижения. Это свидетельствует лишь о том, что в Новосибирске реально высокий показатель автомобилепользования и недостаточная роль городского пассажирского общественного транспорта.

Аналогичные показатели автомобилепользования во многих городах стран Восточной Европы (таких как Будапешт, Варшава, Прага и др.), но в отличие от Новосибирска, наряду с достаточно развитой дорожной сетью и высокими показателями обеспеченности населения легковым транспортом, здесь функционирует высокоорганизованный общественный транспорт. Поэтому острота транспортной проблемы сильно сглажена. При этом в данных центрах ведется массовое трамвайное строительство на средства Еврокомиссии по плану «Экология и транспорт».

Сегодня в Новосибирске маршрутная сеть и провозная способность пассажирского транспорта позволяет осуществлять вывоз горожан из отдаленных микрорайонов, но такие поездки горожан, особенно в часы пик, никак нельзя назвать комфортными. Тем более нет речи об использовании общественного транспорта как альтернативе поездкам на легковом автомобиле. «Утверждать, что в Новосибирске есть проблема вывоза пассажиров в утренние или вечерние часы пик, нельзя. Впрочем, смотря как поставить вопрос. Перевозчики имеют достаточное предложение по объему провозной способности, оно соответствует текущему пассажиропотоку. Дефицита подвижного состава как такового нет. Автобусов там даже больше чем нужно. Другое дело — маршрутки. В часы пик они заполняются в начале маршрута и далее по трассе следования пассажиры уже не могут на них попасть. Скорее, для общественного транспорта существует заторная проблема», — отмечает заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

Таким образом, количество маршрутов и предоставляемая перевозчиками вместимость подвижного состава транспортных средств в направлении таких спальных густонаселенных микрорайонов, как Родники или Плющихинский жилмассив, соответствует существующему пиковому пассажиропотоку. Но поскольку на маршрутах в направлении этих массивов работают автобусы и маршрутки, то в конечном итоге их скорость движения в общем автомобильном потоке низкая, она зависит от пропускной способности магистральной сети в направлении данных микрорайонов. То есть развитие наземного общественного транспорта «спотыкается» об ограниченную пропускную способность улично-дорожной сети.

Более высокая динамика строительства новых участков улично-дорожной сети города невозможна без увеличения финансирования строительства дорог в областном центре. Собственно самостоятельно из средств городского бюджета проблему не решить, невозможно непрерывно увеличивать объемы финансирования только дорожной отрасли.

«У нас формируется региональный дорожный фонд из известных источников, таких как транспортный налог, акцизы, средства бюджета. Региональный дорожный фонд согласно текущему законодательству тратится только на региональные дороги. Фактически никаких отвлечений на городские там не должно быть. Но мы всегда шли на какие-то ухищрения. С помощью региона построен мост на Шлюзе, продлена улица Кирова. Это инфраструктурные объекты, с которыми город Новосибирск вряд ли справился бы самостоятельно из средств городского бюджета», — поясняет заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков. По его словам, вскоре на рассмотрение Законодательного собрания Новосибирской области будут представлены поправки к закону, которые позволят дополнительно оставлять городским поселения часть транспортного налога. Это будет серьезным подспорьем для бюджетов и развития дорожной сети.

Плюс городская электричка

Сегодня не исключается использование таких инструментов развития системы общественного транспорта города, как организация регулярного движения пассажирских электропоездов (электричек). При этом к формируемой сети будут подключены в первую очередь территории отдаленных спальных жилмассивов. Недавно проект «Городская электричка» был рассмотрен губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

Перспективный проект предусматривает строительство остановочных платформ в быстрорастущих отдаленных микрорайонах Новосибирска. Так, остановочная платформа «Пригородный простор» будет построена в створе ул. Спортивной, о. п. «Чистая Слобода» — на пересечении ул. Титова и Дукача, о. п. «Клещиха» — в створе ул. Троллейной, о. п. «Чемской» — в районе путепровода станции Чемская. Таким образом, «Городская электричка» призвана повысить доступность левобережной части областного центра за счет организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке Новосибирск-Главный–Новосибирск-Западный–Клещиха–Чемской. Проект подразумевает развитие железнодорожной сети на территории Новосибирска и Новосибирского района, развитие транспортно-пересадочных узлов, организацию перехватывающих парковок у новых платформ, увеличение периодичности движения электропоездов, повышение уровня комфортности пассажирских перевозок.

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