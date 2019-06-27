Сквер на Станиславском жилмассиве по поручению мэра Новосибирска привели в порядок

На Станиславском жилмассиве появилась зеленая зона с лавочками, цветущими растениями и кустарниками. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал исполнение ранее данных поручений по благоустройству сквера.

По словам мэра Анатолия Локтя, на личном приеме люди рассказали, что на Станиславском жилмассиве пролегает «народная тропа» в поликлинику и на остановку, а газоны испорчены колесами машин и выглядят непрезентабельно. Появилась идея – сделать на этом месте сквер.

Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, глава города дал распоряжение администрации Ленинского района заняться благоустройством данной территории. На сегодняшний день в сквер уже вложили 120 тыс рублей — это средства предпринимателей и владельцев небольшого торгового центра. На эти деньги закупили цветы, деревья, поставили скамейки, чтобы пожилые люди по дороге в поликлинику смогли отдохнуть.

Как отметил Анатолий Локоть, город регулярно участвует в крупных программах по благоустройству дворовых территорий – федеральных и региональных. Однако бывают случаи, когда сами жители выходят с инициативой привести в порядок небольшой участок в микрорайоне.

Создание новой общественной территории проведут в два этапа. Зеленая зона вдоль пешеходного тротуара между домами №46, 48 и 50 на ул. Станиславского была приведена в порядок всего за 7 дней. Сначала активисты очистили территорию от мусора и аварийных корней, после чего разбили клумбы, высадили цветы и деревья.

Как рассказал первый заместитель главы администрации Ленинского района Александр Гриб, в этом году в сквере также сделают планировку, уберут аварийные корни и вывезут мусор, а в следующем — высадят растения. Кроме того, в планах поставить ограждения, чтобы машины не парковались и не велась торговля.

Все работы по благоустройству сквера планируют завершить до следующего Дня города.

Напомним, создание комфортной городской среды – один из приоритетов, обозначенных мэром Анатолием Локтем на ближайшие годы.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.