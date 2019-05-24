Владимир Путин призвал экс-глав регионов РФ оказать поддержку своим преемникам

Президент РФ Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими руководителями субъектов России. В их числе были и экс-главы сибирских регионов – Александр Бердников и Аман Тулеев.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте президента России, на встрече с главой государства присутствовали ушедшие в отставку главы Челябинской области Борис Дубровский, Мурманской области Марина Ковтун, Оренбургской области Юрий Берг, Калмыкии Алексей Орлов, а также Республики Алтай Александр Бердников и Кемеровской области Аман Тулеев.

По словам Владимира Путина, кто-то из бывших руководителей регионов переходит на другую работу, а кто-то занимается каким-то своим любимым делом. Но, как правило, все коллеги, которые возглавляли регионы РФ, продолжают свою работу с учетом полученного опыта в регионе, своего жизненного опыта, продолжают трудиться в каком-то другом качестве, на другом уровне, а может быть и в других регионах или в Москве.

Президент также во время встречи поблагодарил собравшихся за работу, которую они проделали в регионах, и выразил надежду, что экс-главы своим преемникам окажут необходимую поддержку, для того, чтобы они могли естественным образом войти в работу и завоевать доверие граждан, проживающих на территории.

Кроме этого, важно, подчеркнул глава государства, чтобы новые руководители регионов, воспользовавшись тем, что было сделано за последние годы их предшественниками, смогли пойти дальше в интересах людей и добиться тех целей, ради которых работают власти.

Напомним, Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет. Он ушел в отставку в апреле 2018 года после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Его сменил бывший глава якутской угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев в статусе врио. В сентябре 2018 года он одержал победу на выборах губернатора, набрав более 81% голосов избирателей.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.