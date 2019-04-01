Мэр второго по величине города Хакасии Михаил Валов 1 апреля на своей странице в социальной сети Facebook написал о «травле», возникшей по отношению к главе Хакасии Валентину Коновалову. По мнению мэра Саяногорска, Коновалову «мстят» силы, которые проиграли на выборах 2018 года.

Мэр Саяногорска Михаил Валов, победивший на выборах в 2018 году, 1 апреля на своей странице в социальной сети Facebook заявил о поддержке главы Хакасии Валентина Коновалова в условиях сложившейся вокруг него «травли». «Все скандалы, раздутые вокруг имени Коновалова — не рядовые случайности, и не обычная информационная шумиха, а именно целенаправленная работа по его публичному уничтожению», — отметил мэр второго по величине города Хакасии. По словам Валова, одним из ярких проявлений «травли» является инцидент, возникший при открытии Красноярского экономического форума, когда к главе Хакасии подошли «подкупные девицы», предложили сфотографироваться, а когда процесс фотографирования начался, оказалось, что они были одеты в футболки с провокационными лозунгами.

«Ответ на вопрос, кто топит Коновалова, лежит на поверхности. Конечно, это проигравшая сторона», — отметил Михаил Валов, подчеркнув, что речь идёт о сложившейся в России системе в целом, а не о персоналиях, будь то экс-глава Хакасии Виктор Зимин или руководивший некоторое время врио главы республики Михаил Развожаев. «Я лично нашего губернатора буду поддерживать во всех его хороших начинаниях. Ему надо помогать. Об ошибках тоже буду говорить, не стесняясь. Уверен, саяногорцы меня поддержат», — выразил уверенность мэр Саяногорска.

Отметим, что избранный мэром Саяногорска Михаил Валов также представляет оппозиционную политическую партию – ЛДПР. В своей заметке в социальной сети Facebook он, в частности, высоко оценил выборы мэра Усть-Илимска, на которых одержала победу представительница ЛДПР Анна Щекина.

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