Практически вся политическая и деловая элита Новосибирской области собралась 9 февраля на торжественный вечер, посвященный 30-летию клуба «Успех» Вениамина Пака. Предлагаем вашему внимания фоторепортаж с этого мероприятия. Подробнее о юбилее читайте в материале по ссылке.

Как праздновали тридцатилетие клуба «Успех» Вениамина Пака в Новосибирске 1 of 37

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