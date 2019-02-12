Практически вся политическая и деловая элита Новосибирской области собралась 9 февраля на торжественный вечер, посвященный 30-летию клуба «Успех» Вениамина Пака. Предлагаем вашему внимания фоторепортаж с этого мероприятия. Подробнее о юбилее читайте в материале по ссылке.
Как праздновали тридцатилетие клуба «Успех» Вениамина Пака в Новосибирске
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