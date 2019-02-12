Как праздновали тридцатилетие клуба «Успех» Вениамина Пака в Новосибирске

Основатель и почетный президент спортивного клуба «Успех» Вениамин Пак, много лет возглавляющий комитет по культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Новосибирской области, подтвердил статус одного из наиболее влиятельных людей в Новосибирске. На торжественный вечер, посвященный 30-летию клуба, он собрал практически всю политическую и деловую элиту региона.

Все, кому в минувшую субботу довелось побывать на юбилейном вечере клуба «Успех» в театре «Глобус», наверняка ощутили себя несколько вне времени. Незадолго до начала торжества в фойе можно было встретить действующего полпреда президента России в СФО Сергея Меняйло и бывшего — Виктора Толоконского, который одновременно является одним из предшественников нынешнего главы региона Андрея Травникова, который прибыл почти одновременно с нынешним мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

Подробный фоторепортаж с празднования тридцатилетия клуба «Успех»…

Конечно, всё это не случайно. Глава «Успеха» Вениамин Пак подтверждает свой статус центра притяжения в региональном истеблишменте. «Вениамин Александрович — это одна из немногих фигур, которым удается если не объединить, то в достаточной мере сблизить представителей не только разных видов спорта, но и различных политических убеждений и личных пристрастий. Такой очень яркий новосибирский феномен», — констатирует председатель комитета по бюджету законодательного собрания Новосибирской области Александр Морозов.

Представитель одной из наиболее популярных разновидностей карате-до Шотокан, трехкратный чемпион СССР Вениамин Пак является, по отзывам учеников и друзей, носителем и практиком философии восточных единоборств. Что в значительной мере, как считают его коллеги, находит отражение в его общественной и политической деятельности. «В нём изначально уважительное отношение к разным людям, к разным точкам зрения, к разным позициям, — размышляет Виктор Толоконский. — Наверное, частично это свойственно его национальным корням, частично это связано с тем занятием, которому он посвятил жизнь. Потому, что в восточных единоборствах, в карате уважительное отношение к сопернику – это основа, на мой взгляд. Есть у него и уже достаточно большой опыт общественной деятельности, работы в законодательном собрании. Если всё это сложить, то действительно получается, что человек — авторитетный. А не бывает центра притяжения, если нет авторитета».

Кстати именно Виктор Толоконский разглядел в руководителе клуба «Успех» потенциал будущего политика. Хотя не все с этим поначалу согласились. «Ему Виктор Александрович Толоконский рекомендовал меня, как человека, который поможет ему избраться, — предавался воспоминаниям в кулуарах «Глобуса» депутат Госдумы Виктор Игнатов — а я приехал к нему с предложением найти другого кандидата. Вообще, честно говоря, я вначале скептически относился к его политической карьере. О чём он неоднократно на протяжении этих лет мне напоминает».

Сегодня политическое влияние Вениамина Пака, как отмечают коллеги, усиливается плеядой выходцев из клуба «Успех», сделавших заметную карьеру в различных ветвях новосибирской власти. Наиболее известные среди них — депутаты городского Совета Новосибирска Александр Тарасов, Дмитрий Колпаков, Александр Бестужев, председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев, экс-глава Кировского района Новосибирска, а ныне министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров.

Кстати, вопреки разным домыслам, никто из упомянутых не только не скрывает своей принадлежности к клубу, но всячески её подчеркивает. И если Дмитрий Асанцев, выступая в «Глобусе», говорил о клубе как неотъемлемой части жизни и решающей роли, которую «Успех» сыграл в его личной судьбе, то Андрей Гончаров наглядно демонстрировал это прямо на сцене. Министр сенсационно появился в кимоно в составе группы ветеранов и тренеров, когда сразу три поколения воспитанников «Успеха» демонстрировали мастерство исполнения технических элементов.

У губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, как выяснилось, уже сложилась собственная оценка деловых качеств воспитанников клуба: «Мы видим, что те люди, кто состоялся не только в спорте, не только в карате, но и в последующей работе, кто стал руководителем, бизнесменом — это надежные люди. Ну, по крайней мере, Вениамин Александрович, я сегодня могу сказать в отношении тех ваших учеников, с которыми мы вместе работаем: у нас в работе могут быть разные мнения, но если мы о чём-то договорились — можно не перезванивать и не перепроверять. Будет сделано так, как договорились» — эти слова губернатора со сцены, вероятно, прозвучали как едва ли не самый весомый комплимент хедхантерским талантам главы юбилейной команды.

Для большинства новосибирцев, мало осведомленных о политических раскладах, имя Вениамина Пака прежде всего связано с новосибирской школой карате, одним из самых популярных в городе спортивных клубов. Но для жителей Кировского района, представленного «Успехом» в органах муниципальной власти, это название давно перестало быть брендом, связанным только со спортивными единоборствами. «Из частного спортивного клуба «Успех» преобразовался в региональную общественную организацию, — подводит итоги Виктор Игнатов. — Теперь он принадлежит всем нам — жителям Новосибирской области. Эти тридцать лет, конечно, были путём становления от спортивной секции к глобальному объединению, в которое входят большое количество и филиалов, и других клубов, на его базе создана собственная лига».

Известный новосибирский специалист по социокультурному маркетингу Лада Юрченко убеждена, что в основе такого масштабного развития — личность основателя: «Если бы так случилось, что он был физиком, он бы создал не менее успешную физическую школу. Если бы он был скрипачом — это была бы скрипичная школа. Это вопрос пассионарности личности. И, конечно, закономерно, что «Успех» сегодня объединяет и политиков, и врачей, и бизнесменов, расширяется, развивает адаптивный спорт. Сегодня это реально социальный проект. Социальный институт».

Но тем не менее истоки не забыты, о чём собравшимся в «Глобусе» напомнил глава республики Тыва Шолбан Кара-оол. Сам занимающийся карате, давний друг Вениамина Пака (и, заметим, Сергея Шойгу) вызвал заметное оживление в зале, заявив об отсутствии сомнений в олимпийских перспективах воспитанников клуба в 2020 году (он даже сообщил, что знает имена будущих чемпионов).

Наличие у Вениамина Пака таких весомых партнёров, чьи связи уходят на российский политический Олимп, дополнительно объясняет слова председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива, сказанные со сцены. Поздравляя юбиляров, спикер ЗС признал, что мнения и оценки главы «Успеха» «абсолютно авторитетны» для его коллег в депутатском корпусе.

Характерно, что именно тувинский лидер позволил себе в своём выступлении от имени единомышленников Пака с благодарностью вспомнить Виктора Толоконского, который в 2014 году в ранге президентского полпреда поздравлял клуб с 25-летием. С учетом сложного бэкграунда Сергея Меняйло и Толоконского, конфликтовавших в бытность последнего красноярским губернатором и находившихся по разные стороны во время борьбы за власть в Новосибирске, это тем не менее прозвучало скорее примирительно, чем фрондерски. История полна поворотов, но она нас объединяет, дал понять руководитель Тувы, высота тридцатилетнего опыта участия в ней даёт понимание: уважать себя – значит уважать её и тех, кто сыграл в ней роль, несмотря на разногласия.

Присутствие Сергея Меняйло, наиболее высокопоставленного федерального чиновника в Сибири, олицетворяющего в первую очередь силовую вертикаль власти, придавало определенную интригу мероприятию (по различным причинам теперь уже именно исторического характера). У президентских полпредов в Сибири традиционно сложные отношения с общественными и политическими деятелями, вышедшими из спортивной среды. Виктор Толоконский благоволил Вениамину Паку и известен своей дружбой с Александром Солодкиным. Но с Александром Карелиным они не раз вступали в весьма жесткую политическую конкуренцию. Анатолий Квашнин, напротив, придал импульс процессам, которые привели к «делу Солодкина» и смене власти в Новосибирске в 2010 году. Сергей Меняйло по «генеральской природе» ближе к Квашнину, и тем более интересно было наблюдать его в компании, где «своими» чувствуют себя и Солодкины, и Толоконский, и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Впрочем, как раз Александра Карелина и не хватало на этом празднике миролюбия: трехкратный олимпийский чемпион, как и экс-губернатор Владимир Городецкий, ограничились поздравительными телеграммами.

Сергей Меняйло, тем не менее, был максимально искренен и «прозрачен» в определении мотивов своего участия в поздравлении «Успеха». Полпред во-первых подчеркнул, что прежде ознакомился с социальным функционалом клуба, побывал на тренировках, поговорил с родителями детей, которые занимаются у Пака, и это позволило объективно оценить общественную значимость организации. А во-вторых, вице-адмирал и экс-замглавкома Черноморского флота не скрывал своего позитивного интереса к военно-силовым видам спорта в принципе. Показательно, что полпред призвал собравшихся обратить внимание на турнир «Сила России» из серии «К9», который пройдёт в ближайшее время в Кемерово.

«Мне кажется — это наш общий праздник, потому что мы все гордимся тем, что из себя сегодня представляет тот самый СПК «Успех», — подытожил настроения собравшихся в субботу в «Глобусе» губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Я хочу пожелать дальнейшего развития «Успеху», конечно же, новых спортивных побед. Хочу пожелать, чтобы в олимпийской команде в 2020 году были и наши представители. Вениамин Александрович, вам, вашим единомышленникам, ученикам — здоровья, сил, благополучия, новых достижений, с праздником!»

Подробный фоторепортаж с празднования тридцатилетия клуба «Успех»…

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