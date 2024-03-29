В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту получения женщиной травмы при падении наледи с крыши жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по региону.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ). В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего», — говорится в сообщении.

Напомним, о происшествии стало известно вчера, 28 марта: на проходившую мимо входа в метро на «Студенческой» женщину упала глыба льда, сбив пострадавшую с ног. По данным местных СМИ, женщина получила сотрясение мозга и была госпитализирована. Прокуратура Ленинского района Новосибирска организовала проверку.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске инспектор районного участка не смогла обжаловать приговор за травму ребенка.