В Новосибирске возбуждено уголовное дело из-за падения льдины на голову женщине

Ольга Степанова
 
В Новосибирске возбуждено уголовное дело из-за падения льдины на голову женщине
Фото пресс-службы Следственного Управления СК России по Новосибирской области

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту получения женщиной травмы при падении наледи с крыши жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по региону.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ). В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего», — говорится в сообщении.

Напомним, о происшествии стало известно вчера, 28 марта: на проходившую мимо входа в метро на «Студенческой» женщину упала глыба льда, сбив пострадавшую с ног. По данным местных СМИ, женщина получила сотрясение мозга и была госпитализирована. Прокуратура Ленинского района Новосибирска организовала проверку.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске инспектор районного участка не смогла обжаловать приговор за травму ребенка.

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