Новосибирский мост вошел в ТОП впечатляющих мостов России

Эксперты сервиса tutu составили рейтинг самых интересных автомобильных и железнодорожных мостов России, которые впечатляют техническими и историческими характеристиками. Бугринский мост в Новосибирске занял в ТОП-8 шестое место.

Бугринский мост через Обь в Новосибирске, соединяющий три городских района – Кировский, Октябрьский и Первомайский – занял 6 место в рейтинге сервиса для путешественников tutu. Арочный пролет Бугринского моста считается самым длинным на территории СНГ – 380 метров, а высота — 80 метров. Арка была спроектирована специалистами из Швейцарии. Подобных конструкций в России и СНГ пока нет. На открытие моста в 2014 году приезжал президент РФ Владимир Путин. Общая протяженность мостового перехода вместе с автодорожными подходами составляет 5,48 км, протяженность моста через Обь — 2,091 км.

На первом месте в рейтинге – Саратовский мост. Во время его строительства в начале 1960-х снимали художественный фильм «Строится мост», и в кадре появились не только профессиональные актеры, но и местные жители. Согласно городской байке, мост мог бы быть шире, однако этому помешал сам Хрущев. Когда он увидел проект, то собственноручно сократил ширину проезжей части.

Второе место – Вантовый Золотой мост во Владивостоке, названный в честь бухты Золотой Рог, через которую он перекинут. Открыли мост в 2012-м, к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Местные жители называют Золотой мост «мамой»: его опоры похожи на букву «V», а с некоторых ракурсов — и на «M».

Муромский мост через Оку на третьем месте. Местные жители часто говорят, что в ветреную погоду мост «поет»: мелодичные звуки возникают из-за вантовой конструкции. В 2013-м, мост был признан самым красивым в России: он завоевал первое место на конкурсе Федерального дорожного агентства.

В проектировании подъемника для Ростовского разводного железнодорожного моста принимал участие Гюстав Эйфель, создатель Эйфелевой башни. Однако новый мост местные жители прозвали «Американским», а не «Французским». Во время Великой Отечественной войны мост был взорван и почти полностью разрушен. В 1952-м году на его месте построили точно такой же.

Хабаровский мост называют «Амурским чудом». Движение по нему раздельное: по верхнему ярусу едут автомобили, по нижнему — поезда. Именно он изображен на пятитысячной рублевой купюре. Считается, что фото моста для изображения было сделано с полуразрушенной башни Инфиделя. Существует миф, что в башне похоронен Чингисхан.

Так же в ТОП-8 мостов вошли мост «Миллениум» через Казанку — самый высокий в Казани и автомобильный мост «Красный дракон» в Ханты-Мансийске.