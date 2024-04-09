Аварийный автомобильный мост через Ельцовку-2 начали ремонтировать в Новосибирске, сообщает пресс-центр городской администрации. Ранее новосибирские власти обещали провести ремонт сооружения до весеннего половодья.

Мост через реку Ельцовка-2 по улице Сухарной был построен в 1965 году. В конце прошлого года мэрия сообщала, что мост находится в предаварийном состоянии: проектная документация по ремонтным работам на тот момент уже была подготовлена и проходила государственную экспертизу, а заключить договор с подрядчиком власти обещали в первом квартале 2024 года. Позже сообщалось о необходимости устранить критические повреждения моста до наступления весеннего половодья — в противном случае сооружение могло рухнуть.

Первый квартал года недавно закончился, половодье в разгаре — и ремонтные работы на многострадальном мосту наконец начались. В рамках заключенного с подрядчиком контракта стоимостью 171,7 млн рублей до октября 2025 года на мосту должны быть созданы две полосы движения шириной по 3,75 метра, две полосы безопасности шириной по 1 метру и два тротуара шириной по 2,25 метра. Для этого предстоит провести переустройство опор моста и балок пролетного строения, сопряжение моста с насыпью, выполнить работы по устройству выравнивающего слоя мостового полотна, выполнению гидроизоляции и устройству двухслойного покрытия проезжей части из асфальтобетонных смесей, а также произвести укрепление конусов моста железобетоном. Сообщается, что русловая часть в подмостовом пространстве будет укреплена матрацами Рено с каменной наброской.

Для обеспечения безопасности пешеходов на мосту будет смонтировано перильное ограждение и металлическое оцинкованное барьерное ограждение. Длина моста после капитального ремонта составит 23,8 метра. Для обеспечения возможности пешего и автомобильного движения во время ремонта планируется отвод трафика по временному обходу с верховой стороны. Обход включает в себя временный мост и подходы к нему с двумя полосами движения по 3,5 метра каждая и один тротуар шириной 1,5 метра. Материалы для монтажа временного моста, по данным мэрии, будут приобретены в апреле-мае этого года.

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