Длительность использования приложений российского каршеринга в 2023 году выросла на 43%, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Лидирует по этому показателю сервис BelkaCar, продемонстрировавший троекратный рост за год, а наибольший прирост аудитории подобных приложений обеспечили пользователи 46+.

В 2023 году россияне потратили на каршеринговые сервисы на 43% больше минут (учитывалось все время активного использования приложения абонентами)

, чем годом ранее. Также, более чем на четверть выросла средняя длительность их использования (+28%). Заметнее всего среднее время использования увеличилось у приложений BelkaCar (+350%), «Делимобиль» (+307%), а также «Яндекс Драйва» (+156%).

Данные аналитики также подтвердили, что новосибирцы, путешествуя по стране, стали проводить больше времени на сервисах каршеринга – рост в 2023 году составил 88% по сравнению с предыдущим периодом. Трафик начинает увеличиваться с мая, а чаще всего жители региона интересуются арендой автомобилей в поездках по Владивостоку, Иркутску, Краснодару, Сочи и Казани. Наиболее популярным приложением у абонентов из Новосибирской области стало «Cars7».

В то же время аудитория сервисов по аренде автомобилей в масштабах всей страны выросла на 14%. Самый активный рост по числу пользователей в 2023 году продемонстрировал «Яндекс Драйв» — за год его аудитория увеличилась на 56%. Также существенно выросло количество пользователей «РентРайд», работающего по модели peer-to-peer (+47%), и BelkaCar (+40%).

Около половины пользователей каршеринга — это абоненты в возрасте 26-35 лет (48%). Однако в 2023 году существенный рост показала взрослая аудитория — пользователей 46+ лет стало больше на 22%. Самая молодая аудитория оказалась у сервиса MaturCar (23% их пользователей моложе 26 лет), а самая взрослая — у «Яндекс Драйва» (22% абонентов старше 46 лет). Большинство пользователей каршеринговых сервисов — мужчины (72% аудитории). Однако именно женская аудитория обеспечила основной прирост интернет-трафика таких приложений в 2023 году (+16%).