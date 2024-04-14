Согласно новому исследованию, большинство россиян планируют провести летние отпуска в путешествиях по России. Алтай — одно из самых популярных направлений отдыха.

По результатам нового исследования сайта по поиску работы SuperJob, поездки по России — самый популярный формат отпуска россиян этим летом. Опрос проводился среди экономически активных граждан России старше 18 лет, имеющих постоянную работу. Всего было опрошено 3 тыс. человек в 466 населенных пунктах по всей стране.

Согласно опросу, большинство респондентов (25%) проведут летние отпуска в поездках по России. В топ-3 наиболее востребованных направлений вошли Крым, Краснодарский край и Алтай. Также высокий интерес вызвали озеро Байкал и Санкт-Петербург.

В поездки по стране и за границу чаще планируют отправиться россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. 18% респондентов планируют отдыхать летом на даче или в деревне. 15% проведут отпуск дома.

Отдыхать за границей будут лишь 7% опрошенных. В топ-5 зарубежных направлений вошли Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы. При этом у 17% летнего отпуска вообще не планируется.

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, путешествий по стране будет больше, — делают вывод исследователи SuperJob. Отдыхать за границей россияне также будут чуть чаще, чем в 2023.

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