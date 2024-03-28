«Норникель» вошёл в Китайский водородный альянс

«Норильский никель» представил в Пекине свои разработки в области использования палладия в безуглеродной энергетике, включая водородную, на международной выставке-конференции по выработке и применению альтернативной энергии Clean Energy Expo China. По итогам конференции компания принята в Китайский водородный альянс, сообщает пресс-служба «Норникеля».

Китайский водородный альянс (China Hydrogen Alliance) был создан в 2018 году в целях координации и консолидации усилий на «водородном треке» по инициативе Национальной энергетической инвестиционной корпорации Китая при поддержке заинтересованных государственных ведомств. Отраслевая ассоциация насчитывает более 150 учреждений, включая 29 госкорпораций центрального подчинения, 23 региональных государственных предприятия, 18 университетов, НИИ и поместных объединений, 29 компаний с участием зарубежного капитала, а также 51 частное предприятие. Территориальный охват деятельности объединения покрывает 22 провинции (включая города центрального подчинения и автономные районы). Китайский водородный альянс видит своей задачей объединение усилий своих членов в интересах развития отрасли, формирования научно-исследовательских, производственных и логистических цепочек



«Норникель» продолжает активное участие в развитии и внедрении безуглеродных технологий. Одно из направлений работы — исследование и разработка новых решений на основе палладия, которые потенциально могут значительно улучшить эффективность зеленых технологий в таких сферах, как водородная и солнечная энергетика, химический синтез и микроэлектроника.

В сообщении компании говорится о том, что рынок электролизеров, играющих ключевую роль в производстве водорода — топлива будущего, будет стремительно расти в ближайшие 10 лет. Поэтому «Норникель» участвует в исследованиях и разработках в этой области, предлагая инновационные решения на основе палладия, способные снизить затраты и повысить эффективность производства водорода.

Научные разработки «Норникеля», по данным компании, показывают многообещающие результаты. В частности, замещение иридия в электролизерах на основе протонно-обменных мембран (PEM-электролизеры) на палладий обещает значительное снижение себестоимости при одновременном увеличении активности катализатора. Результаты испытаний катализаторов на основе палладия, проведенные в России, показали утроенное увеличение активности при сохранении высокой стабильности и скорости деградации, сравнимых с оксидом иридия. По мнению представителей компании, это открытие может радикально изменить экономику водородной индустрии, сделав её более доступной и эффективной.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о культурных инициативах «Норильского никеля».