Российский политолог Владимир Шаповалов в интервью «Ленте.ру» констатировал, что ключевую роль в помощи семьям пострадавших в ходе недавнего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» играет российский бизнес. Он отдельно выделил роль банков в этом вопросе и мер поддержки, которые они принимают в отношении клиентов, находящихся в сложных условиях, в том числе живущих на приграничных территориях.

Член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Владимир Шаповалов в интервью Lenta.ru констатировал, что большинство российских банков объявило о программах поддержки для жертв и пострадавших недавнего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл». Среди инструментов поддержки — списание задолженности по кредитам погибшим и пострадавшим, членам их семей, реструктуризация, кредитные каникулы, дополнительные меры для снижения финансовой нагрузки.

«Важно отметить, что ключевую роль в помощи пострадавшим и их семьям играет российский бизнес, своими действиями возрождая лучшие традиции благотворительности и милосердия отечественного предпринимательства. Отдельно хотелось бы отметить инициативы Сбербанка. С первых дней СВО крупнейший отечественный банк распространил программу поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях на своих клиентов из приграничных регионов, Белгородской и Курской областей, потерпевших или погибших от военных действий неприятеля», — заявил «Ленте.ру» Владимир Шаповалов.

Ранее Сбер сообщал, что уже анализирует информацию по кредитам погибших и пострадавших в результате теракта 22 марта 2024 года. По сообщению банка, их кредиты будут урегулированы. Помимо этого, в Сбербанке с 2019 года действует программа поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (пожары, взрывы, потопы, авиакатастрофы). С 2022 года в периметр этой программы, по данным банка, включены клиенты, проживающие, эвакуированные в приграничных территориях и пострадавших, погибших при СВО. Сбербанк заявлял о том, что полностью списывает все виды кредитов в случае гибели своих клиентов от военных террористических действий в приграничных территориях.