Глава банка «Открытие» в Новосибирской области Вячеслав Брюханов покидает свой пост

Алёна Золотова
 
Глава банка «Открытие» в Новосибирской области Вячеслав Брюханов покидает свой пост
Фото Михаила Перикова

Вячеслав Брюханов уволился с должности руководителя новосибирского филиала банка «Открытие» в Новосибирской области. Последний рабочий день банкира — 5 апреля. Об этом он рассказал «Континенту Сибирь».

«Мой уход связан с объединением двух банков (в декабре 2022 года стало известно о приобретении «Открытия» группой ВТБ — «КС»). Я пока не определился с новым местом работы, но на текущий момент нахожусь в переговорах по новому проекту», — пояснил Вячеслав Брюханов, уточнив, что проект не связан с группой ВТБ.

Стоит отметить, что 16 февраля управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин стал единым бизнес-лидером подразделений банка ВТБ и «Открытие» в регионе. Как пояснили в пресс-службе ВТБ, Сергей Никулин займется интеграцией «Открытия» в систему ВТБ в Новосибирской области.

Напомним, что ранее новосибирские предприниматели пожаловались на трудности с получением банковских гарантий и обслуживанием международных контрактов.

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