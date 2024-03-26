Экс-главе Южно-Кузбасской ГРЭС требуют продлить меру пресечения

В Центральный районный суд города Кемерово поступило ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего управляющего директора ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Андрея Медведева, обвиняемого в причинении ущерба на сотни миллионов рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кузбасса.

Из представленного следователем ходатайства следует, что в период с декабря 2023 по январь 2024 гг. руководство ПАО «Южно-Кузбасской ГРЭС» не выполнило ремонтных работ технологического оборудования, в результате чего произошла остановка одного из котлоагрегатов. Дефект привел к снижению температуры тепловой энергии, подаваемой потребителям городов Осинники и Калтан.

Кроме того, по версии следствия, в период с декабря 2018 по январь 2024 гг. руководство скрывало достоверные сведения об объемах потребления природной воды, используемой в производственной деятельности, что привело к причинению особо крупного ущерба бюджету Российской Федерации в сумме более 300 млн рублей.

В начале февраля текущего года бывший директор ПАО «ЮК ГРЭС» был задержан правоохранителями, в этот же день ему инкриминировали п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Центральный райсуд Кемерова избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 апреля 2024 года.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя о продлении меры пресечения в отношении бывшего управляющего директора ПАО «ЮК ГРЭС» назначено на 28 марта 2024 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что у экс-начальника алтайской противопожарной службы изъяли имущество на 300 млн рублей.