Октябрьский районный суд города Барнаула вынес решение по иску в отношении бывшего начальника одного из подразделений Федеральной противопожарной службы в Алтайском крае, обвиняемого в нарушении законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Установлено, что за период своей службы с 2009 по 2020 г. руководитель управления, замещая государственную должность, фактически стал владельцем 34 объектов недвижимости, семи премиальных автомобилей общей стоимостью более 260 миллионов рублей. Кроме этого, он также стал бенефициарным владельцем трех юридических лиц, созданных для управления активами и освоения прибыли, получив в качестве незаконного дохода от предпринимательской деятельности, осуществляемой вопреки установленному запрету, более 73 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Вопреки своим обязанностям предоставлять сведения о доходах и расходах, мужчина регистрировал указанное имущество на своих родственников, доверенных лиц и подконтрольные организации. По данному факту первый заместитель генерального прокурора РФ обратился в суд с иском об обращении взыскания на имущество и денежные средства бывшего должностного лица в пользу Российской Федерации.

Установив, что стоимость приобретенного и поступившего в распоряжение экс-руководителя и членов его семьи имущества в несколько раз превышает размер их совокупного и законного дохода в период замещения государственной должности, суд удовлетворил исковые требования, обратив в доход государства имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, а также денежные средства, полученные от его реализации и использования.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что экс-гендиректора «Тяжстанкогидропресса» заключили под стражу.