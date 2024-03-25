За выходные на благотворительный счёт, который открыли Сбер и Российский Красный Крест (РКК) в субботу, 23 марта, поступило уже более 360 млн рублей для помощи пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба банка.

По данным финансовой организации, за субботу и воскресенье было совершено почти полмиллиона благотворительных переводов и их поступление продолжается. Оказать финансовую поддержку онлайн через приложение, воспользовавшись банкоматом или терминалом, а также в офисе банка. банкоматы, терминалы. Комиссия при переводе не взимается.

Перевести средства также можно по номеру счёта по следующим реквизитам. Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001 Расчётный счёт: 40703810100020000067 Банк: ПАО Сбербанк БИК: 044525225 Корр. счёт: 30101810400000000225 Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».

То, каким образом будут расходоваться данные средства, определит специальная комиссия, состав которой в данный момент формируется. Известно, что ее членами станут представители органов власти по социальному блоку от Москвы и Московской области, общественные деятели, представители пострадавших, а также РКК. Комиссия определит категории благополучателей, направления расходования средств и порядок оказания помощи.

Предполагается, что собранные средства направят на помощь в восстановлении после лечения, оказание психологической помощи, адресную помощь с учётом индивидуального подхода и другие цели, определённые по решению комиссии.