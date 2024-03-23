Сбер и «Российский Красный Крест» открыли благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Сбер объявил об открытии специального благотворительного счета для помощи пострадавшим во время теракта в Подмосковье в пятницу 22 марта.

«Сбер выражает глубокие соболезнования семьям погибших 22 марта во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Сбер совместно с благотворительным фондом «Российский Красный Крест» открыл специальный благотворительный счет для помощи пострадавшим и близким жертв теракта», — сказано в сообщении компании.

Первое пожертвование на счёт было внесено от банка. Также Сбер уведомил, что желающие могут оказать финансовую поддержку и помощь переводом средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссия при переводе взиматься не будет.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств: Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001 Расчётный счёт: 40703810100020000067 Банк: ПАО Сбербанк БИК: 044525225 Корр. счет: 30101810400000000225 Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».

Дополнительно стало известно, что компания СберМаркет на период выходных дней, 23 и 24 марта, отменяет в Москве комиссию за доставку продуктов из магазинов, чтобы поддержать клиентов, которые предпочитают остаться дома.

Сбер также напоминает, что москвичи, готовые стать донорами, могут ознакомиться с рекомендациями и адресами на сайте по ссылке.