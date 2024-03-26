Какой кинофестиваль пройдет в конце марта в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа»?

27-30 марта в Новосибирске пройдет фестиваль независимого кино AMFEST. Его организаторами выступают новосибирский Центр культуры и отдыха «Победа» и арт-объединение CoolConnections. В программе – четыре картины, программу представит зрителям кинокритик, редактор портала CoolConnections.ru Вадим Рутковский. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Традиционный, любимый зрителями фестиваль возвращается на экраны и наверняка будет интересен всем любителями современного кинематографа. Яркая экспериментальная программа, в которой у каждого фильма свой голос и свой стиль, демонстрирует живую энергию искусства, исследующего новые творческие территории», – прокомментировала «Континенту Сибирь» программный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Анна Огородникова.

Фильмом открытия станет «Собор», большой семейный кинороман в ярких картинках. Фильм, охватывающий два десятилетия частной семейной истории, снят с тщанием и воспаряющей ввысь воздушной лёгкостью. Режиссер Рикки Д’Амброуз — перфекционист и фанат почти фотографически статичных и бесконечно выверенных кадров; но в то же время и лирик, автор-импрессионист, наполняющий конструкцию «Собора» теплом, ностальгией, юмором. Фильм отмечен призами и номинациями множества международных фестивалей, включая Венецианский.

«Молъни — к океану, к берегу» (режиссер Скай Хопинка) – документальное кинопутешествие под музыку волн, музыку ветра и рассказы людей народа чинук. Чинуки — коренные американцы, живущие на северо-западном побережье Тихого океана, в настоящее время их численность немногим больше тысячи человек, однако язык чинук вава ещё жив, и именно на нём главный герой фильма, Джордан Мерсье, делится с режиссёром мифом мифами и личными историями. Скай Хопинка — режиссёр-экспериментатор, духовный ученик Джеймса Беннинга, культура и языки исконных американцев — предмет его арт-исследований и источник вдохновения. Мировая премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс», картина также стала участником Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии (Санкт-Петербург).

Пожалуй, самый необычный фильм программы – «Резиденция», документальная хроника одного арт-сообщества. Винни Чун (автор и героиня фильма) затевает отчаянную игру: с искусством, с жанрами, с киноправдой. Все героини — реальные; и фильм уверенно, убедительно выдает себя за бодрый и честный док. Но в какой-то момент жанровые границы размываются без лишних объяснений. Фильм, в котором исследовательский взгляд соперничает с артистическим хулиганством, стал участником программы международного кинофестиваля в Роттердаме (IFFR).

И, наконец, «Новые Штаммы» (режиссеры Прашант Камалакантан и Артемис Шоу). Авторы создают интимный ромком о все еще памятной поре карантина, но с ретро-изображением ХХ столетия. Каллия и Рам — молодые супруги, чей совместный отпуск выпал на тёмные времена: в Нью-Йорке — карантин, пара застревает в дядюшкиной квартире, обильно украшенной живописью разных веков. Отношения героев переживают кризис — как и вся планета… Артемис Шоу и Прашант Камалакантан — сценаристы, режиссёры, актёры, единоличные авторы камерного и во многом импровизационного фильма, снятого на старую VHS-камеру. Фильм награжден Специальным призом МКФ в Роттердаме.

«В этом году AMFEST делает акцент на независимые экспериментальные работы и новые имена. Винни Чун и дуэт Артемис Шоу и Прашанта Камалакантана прежде не появлялись на российских экранах — и это стопроцентные открытия фестиваля. Их фильмы радикально преображают привычные жанры: «Новые штаммы» переизобретают романтическую комедию, а «Резиденция» выворачивает наизнанку документальную хронику. Среди других участников — Рикки Д’Амброуз, автор грандиозного метамодернистского фильма-романа «Собор», получившего серебро на придуманном Сергеем Соловьёвым фестивале дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, и Скай Хопинка с лентой «Молъни»», – резюмировал кинокритик Вадим Рутковский.

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