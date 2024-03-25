Кому в Сибири дали больше на борьбу с гепатитом C и почему?

«Континент Сибирь» изучил мартовское распоряжение Правительства РФ о выделении регионам средств на закупку лекарств для больных хроническим вирусным гепатитом С и сравнил суммы поддержки субъектов Сибирского федерального округа (СФО). Согласно тексту документа, Новосибирская область стала одним из лидеров в стране по объемам финансирования лечения данного заболевания.

Гепатит C — вирусное поражение печени. Инкубационный период – 20–90 дней. У большинства больных с хроническим гепатитом С заболевание протекает бессимптомно. Опасно тем, что часто оно никак себя не проявляет на начальных стадиях, а когда симптомы появляются, восстановить функцию печени уже невозможно

На субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С», в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годов будет дополнительно направляться по 4,5 млрд рублей ежегодно.

Среди получателей средств есть несколько регионов-лидеров. Первое место за все три года займет Свердловская область, которой совокупно выделят 674,4 млн рублей. Более 500 млн получат Челябинская область, Приморский край и Новосибирская область — абсолютный лидер СФО по данной статье поддержки. Почти 500 млн рублей выделено Краснодарскому краю. Это пятерка регионов с самой большой федеральной поддержкой на лечение хронического вирусного гепатита С.

Новосибирская область в 2024-2026 годах получит 511,2 млн рублей — 174,6 млн, 171 млн и 165,6 млн рублей по годам соответственно. Вторым в СФО стал Алтайский край, которому выделяется средств почти в два раза меньше — 279,9 млн рублей. Далее следуют: Омская область (259,8 млн рублей), Красноярский край (222,6 млн) и Кузбасс (174,1 млн). Меньше всего средств из регионов СФО на поддержку лечения вирусного гепатита C в 2024-2026 годах получит Республика Алтай — 14,3 млн рублей.

Суммы выделяемых субсидий характеризуют остроту потребности регионов. Как отмечает в связи с этим телеграм-канал «Региональная политика», радоваться за лидеров особенно не следует, «поскольку объем средств свидетельствует и о серьезности проблемы» с хроническим вирусным гепатитом С на данных территориях.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников констатировал низкий уровень оценки качества оказываемой в регионе медпомощи.