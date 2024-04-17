В Томской области из-за паводка началась вакцинация от гепатита

Павел Ганьшин
 
В Томской области из-за паводка началась вакцинация от гепатита
Изображение от freepik

Томская область проводит вакцинацию от вирусного гепатита А, чтобы не допустить вспышки заболевания из-за весеннего паводка. Информацией об этом в своем ТГ-канале поделился глава областного депздрава Роберт Фидаров.

Как сообщил Фидаров, в Омской области созданы десять мобильных бригад вакцинации, в число которых вошел и мобильный фельдешрско-акушерский пункт (ФАП). Вакцинацию от гепатита А в регионе начали со среды, 17 апреля. Глава департамента здравоохранения в своем посте посоветовал жителям области не пренебрегать профилактикой и напомнил, что «большая вода может принести много неприятных сюрпризов».

Ранее мы сообщали, что в трех населенных пунктах Томской области из-за угрозы затопления была объявлена эвакуация; в конце минувшей недели на территории нескольких районов региона ввели режим ЧС, а по информации на вчерашний день количество затопленных домов и участков на территории этого субъекта СФО продолжало расти.

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