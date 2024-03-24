В Красноярском крае утром 24 марта произошел крупный пожар в цеху обработки пиломатериалов. Как сообщает региональное управление МЧС, возгорание, охватившее площадь более 1000 квадратных метров, удалось ликвидировать.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Красноярскому краю, утром воскресенья огонь вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии в Богучанском районе. В расположенном в населенном пункте Таежный сушильном цеху произошло возгорание, которое быстро охватило площадь более 1000 квадратных метров.

В тушении пожара приняли участие более 30 специалистов МЧС, краевой пожарной охраны и работников предприятия, а также 9 единиц различной техники. Сообщается, что благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар удалось оперативно локализовать и не дать огню перекинуться на соседние строения. К данному моменту возгорание полностью ликвидировано, в пожаре никто не пострадал.

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