В Красноярске утвердили обвинение экс-главе Ленинского района

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник утвердил обвинение бывшему главе администрации Ленинского района города Красноярска Андрею Бардаеву. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2021 году к местному предпринимателю обратились его земляки — владельцы торговых павильонов в Ленинском районе. Объединяла их одна головная боль – их времянки попали в список сооружений, подлежащих сносу, и они уже получили уведомления о демонтаже. Чтобы продлить бизнес и извлечение дохода, владельцы готовы были платить за отсрочки.

Посредника в переговорах с администрацией Ленинского района Красноярска они выбрали не случайного — у него была поддержка в лице главы этого района. Переговоры проходили успешно, глава назначал ежемесячную плату за продолжение работы павильонов — от 30 до 40 тыс. руб. А после этого давал незаконные поручения подчинённым максимально временить с демонтажем.

Для конспирации чиновник встречался с посредником в оживленных местах: на рынках, парковках и возле спортивных объектов. Иногда вместо денежных купюр бывший глава просил рассчитаться с ним букетами цветов. За два года он получил от посредника 9 взяток на 4 млн руб.

Этого показалось недостаточно и с 2021 по 2023 гг. «слуга народа» обманным путем получил от двух предпринимателей 760 тыс. рублей за предоставление отсрочки сноса автосервиса. Полномочий на демонтаж этого объекта он не имел (объект находился в ведении городской администрации) и выполнять обещанное не собирался.

Вину мужчина не признал и пояснил, что тем самым экономил бюджетные деньги на принудительный снос, просил предпринимателей снести павильоны за свой счет. В апреле 2023 года Бардаев был уволен с замещаемой должности по утрате доверия.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.

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