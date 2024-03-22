Теперь пенсионеры могут открыть в Сбере «Накопительный счёт» со ставкой до 14% годовых

Один из самых выгодных и удобных накопительных продуктов Сбера — «Накопительный счёт» с начислением процентов на ежедневный остаток — теперь доступен пенсионерам. Причем, клиенты могут открыть сразу несколько таких счетов под разные цели. Раньше его могли открыть зарплатные и премиальные клиенты, причем действовало ограничение на количество таких счетов – можно было открыть только один счет.

Сбер запустил этот счёт в ноябре 2023 года, за этот период клиенты открыли уже более 3 млн таких счетов. Сейчас различными накопительными решениями банка пользуются более половины пенсионеров-клиентов Сбера по всей стране, и поэтому новый продукт вызовет огромный интерес, уверены в Сбере.

«Воспользоваться «Накопительным счётом» может любой житель страны, который получает пенсию на карту Сбера — от Социального фонда России либо военных ведомств. Количество счетов не ограничено. Если это первый «Накопительный счёт» человека, действует приветственная надбавка — 14% годовых на 3 месяца, потом — 10%. Счёт можно пополнять в любое время на сумму до 10 млн рублей. Всегда можно снять деньги, когда они потребуются. Этот продукт взял всё лучшее от вклада и счёта: от вклада — высокую доходность, а от счёта — гибкость: нет никаких ограничений по пополнению и снятию средств. Открыть счёт можно не выходя из дома — в СберБанк Онлайн», ─ сказал директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

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