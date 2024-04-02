Служба исследований онлайн-платформы по поиску работы hh.ru опросила соискателей из Новосибирской области, чтобы выяснить, какие вакансии выглядят наиболее привлекательными. Подавляющее большинство опрошенных заявили, что готовы оставить отклик, только если в объявлении будет указан размер оплаты труда.

Согласно данным опроса, большинство его участников отдают приоритет вакансиям с четко обозначенным размером зарплаты — такого подхода придерживаются 80% опрошенных. Соискателей, которые, напротив, предпочитают обращать внимание на предложения работы с неизвестным вознаграждением, по результатам исследования набралось лишь около 1%. На вопрос о том, на какую из двух вакансий в первую очередь человек будет готов оставить отклик, при условии, что все их параметры совпадают, — с указанной зарплатой или без, 77% респондентов однозначно выбрали первый вариант.

Если взглянуть на тему в разрезе различных отраслей занятости, то результаты будут следующими: указание уровня оплаты труда при решении об отклике на вакансию наиболее важно для соискателей из розничной торговли (89% откликаются только на вакансии с открытой зарплатой), маркетинга и логистики (по 84%), а также для административного персонала (83%) и юристов (79%). Наиболее высокая доля тех, для кого не важно, указана зарплата или нет, наблюдается среди соискателей из сферы закупок и высшего менеджмента (по 37%).

Помимо этого, при выборе из вакансий с зарплатной вилкой и точной суммой вознаграждения за труд половина новосибирцев выбрала именно второй вариант. На вариант вакансии с размером дохода в пределах «от и до» в первую очередь обратили бы внимание 23% опрошенных, а еще 27% ответили, что данный вопрос для них не является существенным — главное, что размер оплаты труда обрисован в вакансии хоть каким-то образом.

Ранее мы рассказывали о результатах исследования, в котором новосибирцы назвали главные критерии выбора новой работы.