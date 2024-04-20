Сколько получают сибирские топ-менеджеры?

Сервис Headhunter в ответ на запрос «Континента Сибирь» рассказал, в каких отраслях в СФО больше всего открыто вакансий для топ-менеджеров, и где самая большая зарплата у руководящего звена.

По данным Headhunter, в этом году открыто больше всего вакансий для топ-менеджеров в СФО в следующих отраслях: продукты питания (9% вакансий от всех открытых для топ-менеджмента в регионе), информационные технологии, системная интеграция, интернет (8%), розничная торговля (7%), услуги для бизнеса (7%), строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование (6%), перевозки, логистика, склад, ВЭД (5%), товары народного потребления (непищевые) (5%), финансовый сектор (5%), автомобильный бизнес (5%), промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие (4%).

Среди топ-10 отраслей, в которых зафиксирована наиболее высокая динамика спроса на руководителей среднего и высшего звена (1 квартал 2024 года к 1 кварталу 2023 года) представлена сырьевым сектором и промышленным производством — это нефть и газ (+92%) и химическое производство, удобрения (+87%). На третьем месте идет финансовый сектор (+67%). В десятку также попали услуги для населения (+38%), информационные технологии, системная интеграция, интернет (+33%), перевозки, логистика, склад, внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) (+31%), услуги для бизнеса (+27%), СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование (+25%), автомобильный бизнес (+23%), промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие (+20%).

Рейтинг отраслей с наиболее высокими зарплатными предложениями для топов в Сибири (по итогам 1 квартала 2024 года) представлен следующим образом: нефть и газ (210 тыс. рублей), финансовый сектор (200 тыс. рублей), информационные технологии, системная интеграция, интернет (200 тыс. рублей), химическое производство, удобрения (168 тыс. рублей), добывающая отрасль (164,7 тыс. рублей), услуги для бизнеса (163,7 тыс. рублей), перевозки, логистика, склады, ВЭД (130 тыс. рублей), тяжелое машиностроение (130 тыс. рублей).

В автомобильном бизнесе, производстве промышленного оборудования, техники, станков и комплектующих, металлургии, металлообработке, электронике, приборостроении, бытовой технике, компьютерах и оргтехнике, лесной промышленности, деревообработке, медицине, фармацевтике, аптеках работодатели готовы предоставить по 120 тыс. рублей сотрудникам.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, сколько заработали в 2023 году управляющие компании Новосибирска.