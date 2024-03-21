Сбербанк снова оказался на первой строчке рейтинга самых надежных российских банков от Forbes. Кредитная организация отчиталась о рекордной чистой годовой прибыли по итогам прошлого года.

Рейтинг наиболее надежных банков от Forbes составляется ежегодно (исключением стал лишь прошлый, 2023 год) и учитывает оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных Центробанком России. В их числе Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), «Эксперт РА», Национальные кредитные рейтинги (НКР) и Национальное рейтинговое агентство (НРА).

На основе оценок упомянутых источников, отражающих уровень кредитоспособности банков, финансовые организации ранжируются по уровню надежности. Лидером рейтинга надежности по итогам 2023 года стал Сбербанк — согласно опубликованным данным, активы кредитной организации достигли объема в 51,38 триллиона рублей. Сбер является крупнейшим банком России и стран СНГ, а также входит в перечень системно значимых кредитных организаций.

По итогам 2023 года Сбер стал абсолютным рекордсменом среди российских финансовых организаций по размеру чистой годовой прибыли, которая составила 1,508 триллиона рублей — данный результат, как сообщается, стал рекордным за всю историю банковской группы. Собственный капитал банка оценивается в 6,27 триллиона рублей. Основными направлениями развития кредитная организация называет переход к “человекоцентричной” модели развития собственной экосистемы и максимальное расширение использования искусственного интеллекта (ИИ).

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