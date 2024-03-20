Руководитель компании в Кемеровской области, задерживавший выплату зарплаты своим подчиненным, предстанет перед судом. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления, бизнесмен задолжал работникам почти 6 миллионов рублей.

Сообщается, что речь идет о руководителе ООО «Кузнецкжелдортранс», который, по данным силовиков, действую по договоренности с собственником бизнеса, с декабря 2022 по июль 2023 года частично или полностью не выплачивал зарплату 28 работникам предприятия, которым руководил. По данным следствия, таким образом он накопил перед своими сотрудниками 5,7 миллиона рублей долга.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, расследование которого местные следственные органы уже завершили. Фигурант пошел на сотрудничество и признал вину. Суд наложил арест на его личное имущество и активы другой организации, которую он также возглавляет, общей стоимостью около 49 миллионов рублей. Следственное управление Следственного комитета России по Кемеровской области сообщает, что за время расследования дела вся накопленная задолженность по зарплате была погашена, фигурант дела в ближайшее время предстанет перед судом. Собственник предприятия, участвовавший в преступной схеме, скрылся от силовиков и был объявлен в федеральный розыск.

По данным Rusprofile, ООО «Кузнецкжелдортранс», занимающееся добычей антрацита открытым способом, находится в процессе банкротства. До октября 2023 года гендиректором компании числился Андрей Андриянов, а учредителями компании, согласно ЕГРЮЛ, являются два юрлица — АО «Кимерм» и ООО «Глобалтранс».

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