Вслед за группами компаний СМСС, «ВербаКапитал» и «СибирьИнвест» о своем намерении построить в Новосибирске небоскреб сообщили в «Первом строительном фонде». Если первые три компании будут строить высотные комплексы на правом берегу Оби, то ГК «ПСФ» намерена возвести небоскреб в левобережной части города.

Как рассказал «Континенту Сибирь» заместитель директора по продажам ГК «Первый строительный фонд» Сергей Кудаев, компания планирует построить 56-этажный небоскреб на улице Стартовой в микрорайоне Горский. На данный момент, по словам Сергея Кудаева, идет согласование этажности, прежде всего с «Росаэронавигацией». «Это основной параметр, от которого будет зависеть, каким будет новый объект. Мы, конечно, надеемся, что получим разрешение на строительство здания выше 50 этажей. С этой целью в настоящее время работаем с компаниями, которые специализируются на проектировании высотных зданий. Как только будет понятна этажность, приступим к детальной проработке проекта», — рассказал представитель застройщика.

У нового высотного комплекса еще нет названия, авторы проекты будут исходить из понимания того, какой высоты будет небоскреб.

«Строительство небоскреба — это своего рода планка, которая показывает высокий уровень компетенций строительной компании. Технологии строительства ГК «ПСФ», наша квалификация и опыт позволяют реализовать амбициозный проект. Новосибирск незаслуженно отстает в этом направлении и хотелось бы его подтянуть. Это будет определенный рывок и для города, и для застройщиков», — считает Сергей Куваев.

Напомним, первым о намерении построить небоскреб заявили две компании — ГК СМСС и «ВербаКапитал». Высотный комплекс будут строить рядом со станцией метро «Октябрьская». Небоскреб уже получил согласование от всех профильных структур. Правда, после согласования этажность уменьшилась с 60 до 54 этажей. Вторым застройщиком, получившим согласование «Росаэронавигации» на строительство небоскреба рядом с ЖК «Чернышевский», стало ООО «Альгеба» (входит в ГК «СибирьИнвест»).