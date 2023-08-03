О планах построить небоскрёб в створе Димитровского моста архитектурно-градостроительный совет мэрии Новосибирска проинформировала компания «Альгеба» (входит в ГК «СибирьИнвест»). Президиум градсовета решение застройщика одобрил.

Сегодня, 4 августа, вице-мэр — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев проинформировал президиум архитектурно-градостроительного совета, что застройщик ООО «Альгеба» планирует построить небоскрёб за ЖК «Чернышевский». Здание будет видно всем проезжающим по Димитровскому мосту в центр города. Архитекторы идею застройщика поддержали.

В компании «СибирьИнвест» информацию о строительстве небоскрёба «Континенту Сибирь» подтвердили. «Створ Димитровского моста – это своеобразные ворота города. Мэрия Новосибирска предложила нам рассмотреть в этом месте строительство знакового объекта. Мы сделали визуализацию небоскрёба и отдали на согласование», – рассказал исполнительный директор ГК «СибирьИнвест» Антон Струлев. По его словам, на данный момент компания подала на согласование высотные отметки в Росаэронавигацию. После того, как будет получен ответ, будет определена этажность небоскрёба.

«Мы планируем построить именно небоскрёб. Когда получим необходимые техрегламенты, будем работать над проектом. Наша задача – построить объект, который станет украшением не только отдельной локации, но и всего города», – подчеркнул Антон Струлев.

Напомним, ранее стало известно, что «СибирьИнвест» планирует строительство небоскрёба на пересечении Ипподромской и Октябрьской магистралей. Этот проект, по словам Антона Струлева, также в планах компании.

В начале 2023 года «Континент Сибирь» рассказал, что ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал» проектируют 60-этажный небоскрёб, который возведут в Новосибирске рядом со станцией метро «Октябрьская».