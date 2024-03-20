Число пользователей сервиса «Дом» в Сибири выросло на 51% за семь месяцев

Услуги ЖКХ с помощью этого цифрового решения Сбера оплачивают уже 450 тысяч сибиряков

Ежемесячно около 450 тысяч сибиряков оплачивают услуги ЖКХ, используя сервис «Дом». Он доступен в приложении и веб-версии СберБанк Онлайн. Спрос на это решение Сбера за второе полугодие – 2023 и начало 2024 года в регионах Сибири вырос на 51%.

Лидерами по количеству пользователей среди регионов стали Кузбасс, Красноярский край и Новосибирская область. А максимальную динамику роста показывают Омская область (+81%), Красноярский край (+76%) и Томская область (+69%).

Доля платежей, проходящих через сервис «Дом» в январе 2024 года достигла 17,6% в общей массе платежей. А число партнеров сервиса, чьи услуги можно оплатить с помощью этого решения, в Сибири достигло 15 тысяч.

«Сервис «Дом» является одним из самых востребованных и быстрорастущих наших решений. Рост спроса на него у сибиряков в десятки процентов в короткий срок говорит сам за себя. «Дом» позволяет собирать различные коммунальные платежи в одну «корзину» и безопасно, удобно оплачивать их. Можно также подключить автоплатеж, поручив банку оплачивать квитанции и экономить личное время на этих рутинных задачах. Банк сам оплатит счета за коммунальные услуги — вам не придётся никуда ходить и заполнять квитанции. Платёж просто отменить, а историю автоплатежей легко просмотреть в СберБанк Онлайн», ─ рассказал заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка Максим Волков.

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