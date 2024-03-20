Новосибирцы в феврале купили новостроек на 7 млрд рублей

В Новосибирске и Новосибирской области в феврале текущего года было куплено 1153 квартиры в новостройках на сумму 7 млрд рублей. Такие данные приводит бизнес-комьюнити One Company совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат.

Объем продаж остался на уровне января 2024 года. Средняя стоимость квадратного метра месяц к месяцу снизилась на 4% до 124 тыс.рублей за квадрат, цена квартиры в среднем так же стала немного ниже – 6,08 млн рублей, это на 3% меньше показателя января.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях на текущий момент – 8,46%, рост по сравнению с январем – 0,31 п.п. При этом на первичном рынке ставка – 6,37%, на вторичном – 11,20%. Средняя сумма кредита за месяц снизилась с 3,8 млн рублей до 3,5 млн рублей, средний срок кредитования не изменился и составляет 25 лет.

В структуре объема предоставленного жилищного кредитования в деньгах на первичный рынок пришлось 55%, на вторичку – 45%. При этом в штучном количестве ипотечных кредитов доли распределились примерно поровну: 57% – новостройки, 43% — готовое жилье.

«Мы видим, что рынок еще дезориентирован по причине практически ежедневных изменений условий кредитования в банках. Чувствуется огромное давление на банки со стороны ЦБ и, в свою очередь, на застройщиков — со стороны банков. Тем не менее, рынок начинает нащупывать равновесное состояние в части продаж и стоимости. Цена на новостройки точно снижаться не будет, объективных причин для этого сейчас просто нет, поэтому приобретение с целью проживания или инвестиций — разумное вложение средств. Ключевой тренд – многие застройщики повернулись лицом к агентствам недвижимости и экстренно начинают повышать размер комиссионных вознаграждений. И, что характерно, доля оплаты кредитными средствами в новостройках за месяц снизилась с 95% до 74%», — отметил директор по развитию One Company Алексей Сержанов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске продано апартаментов почти на 750 млн рублей за февраль.