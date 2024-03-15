По информации бизнес-комьюнити One Company, подготовленной совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат, в Новосибирске в феврале 2024 года было куплено 119 апартаментов на общую сумму 744 млн рублей. Это на 212% превышает объем продаж по итогам февраля прошлого года, но относительно января 2024 года наблюдается снижение на 16%.

Лидерами по объему продаж стали Freedom, GAGARIN CITY, АЭРОН, IQ Aparts и Apartville. Все они находятся на разных стадиях строительства: от этапа фундамента до стадии внутренней отделки.

Средняя стоимость юнита за месяц не изменилась и составила 6,2 млн рублей, однако в сравнении с февралем 2023 цена в среднем выросла на 50%. Причина столь значительного роста – в том, что покупатели выбирают проекты, которые имеют высокую инвестиционную привлекательность, продуманное инфраструктурное наполнение, удобную локацию.

«Перенасыщение апартаментами Новосибирску не будет грозить еще долгое время. Культура потребления апартаментов как продукта в Новосибирске еще формируется, люди только начинают понимать, что это высокодоходный инструмент для инвесторов и отличный вариант для комфортного проживания. Февраль традиционно считается низким сезоном в недвижимости, поэтому обошлось без рекордов. В то же время срез длиной в год более репрезентативен с точки зрения оценки динамики спроса, и тут мы видим положительный тренд. На примере топовых проектов очевидно, что апартаментам начинают доверять, выбирать их. Учитывая, что качественных и проработанных проектов становится все больше, этот сегмент рынка будет наращивать темп роста», подчеркнул коммерческий директор и соучредитель бизнес-комьюнити One Company Вячеслав Мельников.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что январская сумма от продаж апартаментов в Новосибирске достигла 886 млн рублей.