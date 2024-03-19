Аэропорт в столице Республики Алтай может получить статус международного, сообщает «Банкфакс». На это указывает госзакупка, которую организовала компания, управляющая авиаузлом.

Как сообщает агентство, 14 марта управляющая компания АО «Аэропорт Горно-Алтайск» заключила договор об исследовании целесообразности таких мер, как открытие в воздушном узле пункта пропуска через госграницу и организация международных перелетов в аэропорт Горно-Алтайска. Стоимость работ, на выполнение которых подрядчику отведено 3,5 месяца, составила полмиллиона рублей.

Немногим ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что реконструкция аэропорта в столице Республики Алтай должна начаться в 2025 году: об этом сообщил директор воздушной гавани. По его данным, на реконструкцию уйдет не менее двух лет и 5 млрд рублей. В результате этого в авиаузле должны появиться новый терминал и обновленная взлетно-посадочная полоса, а проходимость аэропорта должна возрасти до 1 млн человек в год.

Ранее мы сообщали, что «Кузбассдорстрой» отремонтирует участок трассы в Кемеровской области почти за миллиард рублей.