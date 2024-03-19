Алина Кабаева открыла в Новосибирске серию межрегиональных соревнований по художественной гимнастике

В Новосибирске стартовала серия межрегиональных соревнований «Кубок «Небесная грация»». На открытие соревнований, в которых принимают участие более 160 гимнасток, в Новосибирск прилетела олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Как сообщает пресс-служба минспорта Новосибирской области, Алина Кабаева, которая является президентом Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация», выступила на открытии серии соревнований, поприветствовав участниц. Кабаева заявила, что правила данных соревнований, которое проводятся под патронажем возглавляемой ею организации, намного сложнее тех, которых придерживаются в Международной федерации гимнастики и пожелала участницам удачи.

В церемонии также принял участие министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, который выразил надежду, что проведение соревнований такого уровня в Новосибирской области послужит большим стимулом к развитию художественной гимнастики в регионе.

После этапа в Новосибирске, где участницы соревнуются в индивидуальной программе и групповых упражнениях, соревнования также пройдут в Ульяновске, Сочи, Иванове, Ухте, Екатеринбурге, Московской области и Санкт-Петербурге. Победительницы межрегиональных соревнований смогут выступить на всероссийском турнире в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой с 11 по 14 апреля.

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