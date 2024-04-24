В Новосибирске состоится кубок Сибири по игре го

Павел Ганьшин
 
В Новосибирске состоится кубок Сибири по игре го
Photo by Elena Popova on Unsplash

На грядущих выходных в центре туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» состоится «Кубок Сибири» – 5-й этап Кубка России по игре го. По данным пресс-центра новосибирской мэрии, событие пройдет 28 и 29 апреля.

«Сибирь-Хоккайдо» – уникальный уголок Японии в центре Новосибирска, который был открыт в 1996 году в рамках укрепления связей с городом-побратимом Саппоро. Идея его создания зародилась в клубе любителей традиционной японской логической игры го. Русские и японские архитекторы вместе создали проект здания, который был удостоен диплома на Парижской выставке.

В настоящее время в «Сибирь-Хоккайдо» ежегодно проходят крупные межрегиональные мероприятия. Кубок Сибири – одно из самых массовых спортивных соревнований по го за Уралом. В нем примут участие спортсмены Сибирского федерального округа, многократный чемпион России и Европы, мастер спорта международного класса Наталья Ковалёва и президент Общероссийской общественной организации «Российская федерация го» Максим Волков.

Ранее мы сообщали, что под Новосибирском откроется первая за десятилетия детская школа искусств.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  