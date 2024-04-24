На грядущих выходных в центре туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» состоится «Кубок Сибири» – 5-й этап Кубка России по игре го. По данным пресс-центра новосибирской мэрии, событие пройдет 28 и 29 апреля.

«Сибирь-Хоккайдо» – уникальный уголок Японии в центре Новосибирска, который был открыт в 1996 году в рамках укрепления связей с городом-побратимом Саппоро. Идея его создания зародилась в клубе любителей традиционной японской логической игры го. Русские и японские архитекторы вместе создали проект здания, который был удостоен диплома на Парижской выставке.

В настоящее время в «Сибирь-Хоккайдо» ежегодно проходят крупные межрегиональные мероприятия. Кубок Сибири – одно из самых массовых спортивных соревнований по го за Уралом. В нем примут участие спортсмены Сибирского федерального округа, многократный чемпион России и Европы, мастер спорта международного класса Наталья Ковалёва и президент Общероссийской общественной организации «Российская федерация го» Максим Волков.

Ранее мы сообщали, что под Новосибирском откроется первая за десятилетия детская школа искусств.