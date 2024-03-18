В Новосибирске ищут подрядчика для выполнения проектных работ для нового детского сада в микрорайоне «Клюквенный», сообщает Агентство развития жилищного строительства (АО «АРЖС НСО») Новосибирской области. Новое учреждение появится на улице Подневича.

Новый детсад на 225 мест станет частью социальной инфраструктуры «Клюквенного». Помимо него туда войдут еще одно аналогичное учреждение, школа на 1100 учеников и поликлиника, которая сможет обслуживать до 780 человек за смену. Сообщается что «АРЖС НСО» впервые приняло участие в разработке задания на проектирование подобных социальных объектов, которое получило положительное заключение госэкспертизы.

Подобный подход, по словам главы Агентства Ашота Рафаеляна, чью цитату приводит пресс-служба организации, позволит «значительно быстрее» проектировать социальные объекты в рамках остальных этапов реализации проекта, а также других проектов комплексного развития территорий в Новосибирске.

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