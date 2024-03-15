В России составили первый рейтинг самых перспективных регионов с точки зрения создания современной комфортной среды в сёлах. В числе безоговорочных лидеров ожидаемо оказались южные регионы европейской части страны, однако не обошлось без сюрпризов. «Континент Сибирь» изучил отчет и выяснил, какие сибирские регионы готовы конкурировать в сельском комфорте с югом.

Московское консалтинговое бюро Atlas, занимающееся разработкой проектов развития территорий, подготовило сравнительный анализ регионов по потенциалу развития сёл «нового поколения». Несмотря на лидерство южных территорий, в число лучших в стране вошел ряд неочевидных субъектов из числа северных и сибирских областей.

Для составления рейтинга было отобрано и проанализировано 26 регионов России из разных федеральных округов, в которых активно развивается сельскохозяйственная отрасль. По каждому из регионов были собраны и проанализированы 20 параметров из 5 основных групп показателей публичной статистики: инвестиции в сельское хозяйство, экономическая база, инфраструктура, нормативно-правовая база и отраслевые мероприятия. Каждому показателю присваивался вес в зависимости от его влияния на сельскохозяйственную отрасль. Максимально возможное количество баллов — 185



Лидером общероссийского рейтинга стали Краснодарский край (158,75 баллов), Ростовская область (155) и Ставропольский край (149,9). Из северных и сибирских регионов в топ-15 рейтинга вошли Ленинградская область (7 место — 132,5 баллов), Иркутская область (10 место — 113,75 баллов) и Алтайский край (12 место — 110 баллов). Московская область, по мнению экспертов, не вошла топ регионов по сельскому комфорту.

В числе регионов-«тёмных лошадок» из СФО составители рейтинга отмечают Иркутскую область и обращают внимание, что такие регионы получили высокий балл «благодаря крупным инвестиционным агропроектам, сравнительно высоким уровням сопутствующей инфраструктуры и социально-экономической базы».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что Новосибирскую область исключили из госпрограммы комплексного развития сельских территорий, начиная с 2024 года, в связи с отсутствием ввода в эксплуатацию ряда запланированных объектов.