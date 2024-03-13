Согласно результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, почти половина новосибирцев готова согласиться на сокращение зарплаты ради перехода на удаленный формат работы. Однако нашлось немало и тех, кто не готов при смене рабочего режима терять в деньгах.

По данным опроса, который проводился среди экономически активных новосибирцев с 22 февраля по 7 марта этого года, большинство горожан негативно оценивают перспективу сокращения дохода ради перехода в стан «удаленщиков» — 51% опрошенных заявили, что не готовы поступиться деньгами, если это будет условием для того, чтобы перестать ездить в офис.

Среди противоположного лагеря больше всего нашлось тех, кто готов закрыть глаза на потерю около 5% заработка в случае ухода на «удаленку» — такой вариант выбрали 17% респондентов. Каждый девятый участник опроса согласен принять как данность уменьшение зарплаты на 10% ради хоум-офиса, еще восемь опрошенных могут ради этого смириться с сокращением дохода на 15%.

Любопытно, что среди респондентов нашлись даже те, кто ради перехода на удаленный формат работы готов отказаться от пятой части заработка (4%) и даже пожертвовать четвертью зарплаты (2%). Однако, как отмечают авторы исследования, это справедливо в основном для самых молодых сотрудников с небольшой зарплатой — с увеличением возраста и уровня дохода опрашиваемых число тех, кто готов идти на снижение зарплатных ожиданий, резко снижается.

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