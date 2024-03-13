Новосибирцы рассказали, какой частью дохода готовы пожертвовать ради перехода на удаленную работу

Павел Ганьшин
 
Новосибирцы рассказали, какой частью дохода готовы пожертвовать ради перехода на удаленную работу
Изображение от Freepik

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, почти половина новосибирцев готова согласиться на сокращение зарплаты ради перехода на удаленный формат работы. Однако нашлось немало и тех, кто не готов при смене рабочего режима терять в деньгах.

По данным опроса, который проводился среди экономически активных новосибирцев с 22 февраля по 7 марта этого года, большинство горожан негативно оценивают перспективу сокращения дохода ради перехода в стан «удаленщиков» — 51% опрошенных заявили, что не готовы поступиться деньгами, если это будет условием для того, чтобы перестать ездить в офис.

Среди противоположного лагеря больше всего нашлось тех, кто готов закрыть глаза на потерю около 5% заработка в случае ухода на «удаленку» — такой вариант выбрали 17% респондентов. Каждый девятый участник опроса согласен принять как данность уменьшение зарплаты на 10% ради хоум-офиса, еще восемь опрошенных могут ради этого смириться с сокращением дохода на 15%.

Любопытно, что среди респондентов нашлись даже те, кто ради перехода на удаленный формат работы готов отказаться от пятой части заработка (4%) и даже пожертвовать четвертью зарплаты (2%). Однако, как отмечают авторы исследования, это справедливо в основном для самых молодых сотрудников с небольшой зарплатой — с увеличением возраста и уровня дохода опрашиваемых число тех, кто готов идти на снижение зарплатных ожиданий, резко снижается.

Ранее мы рассказывали, какое время новосибирцы считают самым продуктивным для работы.

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